ABD’LİLERLE YAKIN TEMAS

Teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın PKK’ya silah bırakma çağrısının SDG-YPG’yi kapsayıp kapsamadığı tartışılırken, SDG’nin üst düzey yöneticilerinden “Dilbirin” kod adlı Sabah Dali’nin, 23 askerimizin şehit edildiği saldırılarda yer aldığı ortaya çıktı. Teröristin, ABD eski Genelkurmay Başkanı Mark Milley ve ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Michael Eric Kurilla’ya IŞİD hakkında brifing verdiği görüldü.

KANLI SALDIRIDA YER ALDI

PKK-YPG’li teröristlerin kontrol ettiği Suriye’nin kuzeyinde, Suriye Demokratik Güçler (SDG) elebaşı Mazlum Abdi’nin Suriye geçici Cumhurbaşkanı Ahmet El Şara ile yaptığı mutabakat sonrası gözler SDG içindeki PKK’lılara çevrildi. Bunlardan biri olan Sabah Dali’nin 2005-2013 yılları arasında Diyarbakır ve Bingöl’de 23 güvenlik görevlimizin şehit olduğu saldırılarda bizzat yer aldığı belirlendi.

İŞTE O HAİN SALDIRILAR

Terörİst Sabah Dali, halen SDG elebaşlarından Mazlum Abdi’nin yardımcılığını yapıyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’na bağlı birliklerle IŞİD operasyonlarına katılan teröristin rol üstlendiği kanlı eylemler ise şöyle:

- 19 Kasım 2008: Diyarbakır Lice Kayacık Jandarma Karakolu’na bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Askerlerimiz İsmail Uygun ile Fevzi Güngör şehit düştü, 7 Mehmetçik yaralandı.

- 29 Nisan 2009: Lice Abalı Köyünde zırhlı personel taşıyıcı aracın geçişi sırasında uzaktan kumandalı mayın patlatıldı. Kahraman askerlerimiz Salih Akyürek, Onur Görmez, Emrah Polat, Erdal Oral, Zeynel Direkçi, İlhami Hardal, Murat Çavdar, Mehmet Ali Karaduman ve Miktat Beder şehit edildi.

- 12 Mayıs 2012: Hainler, Diyarbakır Kulp ile Muş Şenyayla arasında yol kesti, korucubaşı ve AKP İlçe Başkanı Veysel Çelik’i kaçırdı.

- 3 Haziran 2012: Lice’de mayınlı saldırı düzenlendi. İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ercan Kurt ile Uzman Çavuş Abdullah Açıcı şehit oldu.

- 12 Haziran 2012: Teröristler Kulp’ta yol kesti, kaymakam Kenan Erenoğlu ile 1 askeri kaçırdı.

- 22 Eylül 2012: Kulp-Muş arasındaki Darbi Yaylası’nda yol kesip 3 öğretmen kaçırıldı.

- 18 Eylül 2012: Muş-Bingöl karayolunda askeri konvoya saldırı düzenlendi. 10 Mehmetçik şehit düştü, 70 askerimiz yaralandı.

- 13 Ekim 2012: Teröristler, Muş-Kulp arasında Şenyayla’da yol kesip özel şirkete ait aracı yaktı. PKK propagandası yaptı.

TALİMATI KANDİL VERDİ

SÖZCÜ’nün güvenlik kaynaklarından edindiği bilgilere göre, Abdi’nin yardımcılığını yapan hain, yıllarca Diyarbakır kırsalında terör saldırılarına katıldı. 2013’te çözüm sürecinde kendisine bağlı grupla önce Irak’ın kuzeyine geçti. Burada iki yıl kaldı. Zap, Metina ve Gara’da faaliyette bulunduktan sonra Kandil’deki PKK elebaşlarının talimatıyla Suriye’nin kuzeyindeki SDG’ye sorumlu olarak gönderildi.

12 YILDIR ARANIYOR

YPG’nin kadın yapılanması YPJ’de de etkin rol alan terörist Sabah Dali, 22 yıldır PKK’nın dağ kadrosunda bulunuyor. Güvenlik güçlerince yakalanan teröristlerin itiraflarına göre, yaralanan örgüt üyelerinin tedavisini Dali yapıyordu. Diyarbakır Lice’de çatışmada yaralanan terörist Dali hakkında “devletin birliğini bozmak, kamu görevlisini öldürmek” gibi suçlardan 12 yıldır yakalama kararı bulunuyor.

MAZLUM ABDİ’NİN YARDIMCISI

Örgüt içinde kritik görevler üstlenen ve Kandil’den gelen emirleri doğrudan uyguladığı tespit edilen Dali, yeni örgüt üyelerine eğitim veren bir sorumluydu. 2013’te Irak’a, oradan Suriye’ye geçerek SDG içinde IŞİD’le mücadele biriminin başına getirildi. Mazlum Abdi’nin yardımcısı olarak faaliyetlerini sürdürdü. SDG’nin stratejik planlamalarında söz sahibi olduğu, saha operasyonlarını yönettiği belirlendi.

İSTİHBARAT RAPORU DA SUNDU

ABD eski Genelkurmay Başkanı Milley, 2023 Mart’ında Haseke’deki El Hol Kampı’nı ziyaret ettiğinde, Dali kampın güvenliğinden sorumlu kişi olarak ona brifing verdi. Dali’nin kampa gelen CENTCOM Komutanı Kurilla ve diğer ABD’li generallerle sık sık görüştüğü, SDG kamplarında yabancı istihbaratçılarla temas kurduğu tespit edildi. Ayrıca, uluslararası aktörlere bölge hakkında rapor sunduğu ortaya çıktı.