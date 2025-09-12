Dijital iletişimde kullandığınız emojiler, hakkınızda sandığınızdan çok daha fazlasını anlatıyor olabilir. Perspectus Global tarafından 2.000'den fazla kişiyle yapılan yeni bir araştırma, nesiller arasında ciddi bir emoji ayrışması olduğunu ortaya koydu. Araştırmaya göre, özellikle Z kuşağı (16-29 yaş), başparmak yukarı (👍) ve kırmızı kalp (❤️) gibi yaygın olarak kullanılan bazı emojileri artık "eski moda" buluyor ve bu emojileri kullananları "boomer" olarak etiketleme riski taşıyor.

Araştırmada genç katılımcılardan, hangi emojileri daha çok yaşlı nesillerle ilişkilendirdiklerini belirtmeleri istendi. Sonuçlara göre, Z kuşağının %24'ü başparmak yukarı (👍) emojisini "eski" olarak görürken, %22'si kırmızı kalp (❤️) için aynı fikirde.

"Cool olmayan" emojiler listesinin devamında ise şu semboller yer alıyor:

Tamam işareti (👌)

Onay işareti (✔️)

Alkışlayan eller (👏)

Gözlerini kapatan maymun (🙈)

Dışkı emojisi (💩)

Tüm yaş grupları arasında en az sevilen emoji ise kafatası (☠️) oldu.

Ancak bazı emojiler nesiller üstü bir popülerliğe sahip. Gözyaşlarıyla gülen surat (😂), yaş fark etmeksizin tüm katılımcıların (%45) en çok kullandığı emoji olarak zirvedeki yerini koruyor.

Genç neslin dijital dilini yakalamak isteyenler için ise şu emojiler popüler seçenekler arasında öne çıkıyor:

Ateş (🔥) (Heyecan ve beğeni belirtmek için)

Kalpli gözlerle gülen yüz (😍)

(Genellikle farklı bir anlamda kullanılan) Patlıcan (🍆)

Araştırmanın bir diğer çarpıcı sonucu ise, katılımcıların %78'inin anlamını tam bilmediği bir emojiyi yanlış kullandığını itiraf etmesi. Özellikle çift anlam taşıyabilen emojiler, dijital iletişimde utanç verici anlara yol açabiliyor. Bu durum, özellikle farklı nesiller arasında iletişim kurarken, kullanılan sembollerin ortak bir anlam taşıdığından emin olmanın önemini bir kez daha gösteriyor.