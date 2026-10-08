İtalya'nın Güney Tirol bölgesindeki küçük bir kasabada 60 yaşındaki bir adam, dairesinde ölü bulundu. Yakınlarının kendisine ulaşamaması üzerine durum yetkililere bildirildi.

İhbarın ardından daireye giren jandarma ekipleri, adamı yatağında sırtüstü yatarken hareketsiz halde buldu. İlk incelemelerde, ölümün olaydan birkaç saat önce gerçekleşmiş olabileceği değerlendirildi.

Ölüm nedeni araştırılıyor

İtalyan günlük gazetesi Alto Adige'nin aktardığı bilgilere göre, soruşturmayı yürüten ekipler ölümün otoerotik asfiksi ile bağlantılı olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Otoerotik asfiksi, cinsel uyarılmayı artırmak amacıyla kişinin kendi kendine nefes almasını veya beyne ulaşan oksijen miktarını kısıtlamaya çalışması olarak tanımlanıyor. Son derece tehlikeli olan bu uygulama, çoğu zaman ölümle sonuçlanabiliyor.

Olayla ilgili adli inceleme ve soruşturma devam ediyor.

Görüntülü görüşme ihtimali araştırılıyor

Müfettişler, adamın ölümünden önce görüntülü görüşme yoluyla başka biriyle iletişim kurup kurmadığını da araştırıyor.

Söz konusu görüşmenin gerçekleşip gerçekleşmediği ve olay sırasında başka bir kişinin herhangi bir şekilde sürece dahil olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Ekipler, adamın ölümünden önceki son saatlerini aydınlatmaya ve olayın nasıl gerçekleştiğini belirlemeye çalışıyor. Soruşturmanın sonucunda ölümün kesin nedeninin ve olayın tüm koşullarının netleşmesi bekleniyor.