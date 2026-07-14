Ukrayna'da tedavüldeki bazı eski 1 Grivnalık madeni paraların, sahip oldukları üretim özellikleri nedeniyle madeni para koleksiyoncuları arasında yüksek fiyatlardan alıcı bulduğu belirtildi. Uzmanlar, belirli serilere ait madeni paraların binlerce grivna değerinde olduğunu ifade etti.

FİYATI 39 BİN LİRAYA KADAR ÇIKIYOR

"Monety-Yahidky" platformu uzmanlarının aktardığı verilere göre, 1992 yılında basılan 1 Grivnalık madeni paranın piyasa değeri 12.000 UAH ile 37.000 UAH (12 bin ve 39 bin lira) arasında değişiyor.

Uzmanlar, bu madeni paranın en belirgin özelliğinin kenarının tamamen pürüzsüz olması ve üzerinde hiçbir yazı barındırmaması olduğunu belirtti. Yapılan açıklamada, "1992 yılındaki ilk basımlarda, madeni paraların kenarına yazı yazılması için gerekli teknik araçların bulunmadığı, bu nedenle kenarların düz bırakıldığı; yazı denemelerine ise daha sonraki süreçte başlandığı" bilgisi paylaşıldı.

UZMANLARDAN SAHTECİLİK UYARISI GELDİ

Koleksiyon piyasasında talep gören bir diğer para ise 2001 yılına ait 1ADg varyasyonlu 1 Grivna. Kenarında yazı bulunmayan bu düz kenarlı paranın değeri ise 5.000 UAH seviyesine kadar ulaşıyor. Uzmanlar, bu serinin yüksek değeri nedeniyle piyasada sahte ürünlerin bulunduğuna dikkat çekti.