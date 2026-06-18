Tüm dünya cayır cayır yanarken, okyanusun ortasında buz kesen gizemli bir yer olduğunu biliyor muydunuz? Gezegenimiz rekor sıcaklıklarla boğuşurken, bilim insanları yıllardır tersine giden, her geçen gün daha da soğuyan tek bir noktaya odaklanmış durumda: "Cold Blob" (Soğuk Leke).

Potsdam İklim Etkisi Araştırma Enstitüsü'nden (PIK) Prof. Dr. Stefan Rahmstorf ve ekibinin Geophysical Research Letters dergisinde yayımladığı yeni bir çalışma, Grönland'ın hemen güneyindeki bu ürkütücü "Kuzey Atlantik Isınma Deliği"nin arkasındaki sırrı çözdü. Bulgular, sadece bir okyanus gizemini aydınlatmıyor; aynı zamanda kapımızda olan çok daha büyük bir felaketin erken uyarı sinyallerini veriyor.

AMOC NEDİR VE NEDEN ALARM VERİYOR?

Bilim ekibinin Kuzey Atlantik'ten elde edilen sıcaklık verilerini inceleyerek ulaştığı sonuç net: Bu soğuk lekenin ana sorumlusu, okyanustaki devasa ısı taşıma sisteminin bozulmuş olması. İklim bilimcileri uzun süredir AMOC (Atlantik Meridyenel Ters Akıntı Sistemi) adı verilen bu devasa deniz akıntıları mekanizmasından endişe duyuyor.

-AMOC, gezegenimizin en hayati termostatıdır:

-Yüzeydeki sıcak suyu Atlantik boyunca kuzeye taşır.

-Dipteki soğuk suyu ise güneye, ekvatora doğru taşır ve dünya genelinde ısıyı dengeler.

-Ancak yeni rapor, "Cold Blob"un aslında AMOC sisteminin ciddi şekilde zayıfladığının somut bir kanıtı olduğunu doğruluyor.

ERİYEN BUZULLAR OKYANUSUN TUZUNU KAÇIRDI

Peki, dünyanın en güçlü akıntı sistemi neden durma noktasına geliyor? Geçmişteki 100 bin yıllık iklim krizlerini inceleyen araştırmacılar, asıl suçlunun hızla eriyen buzullar olduğuna işaret ediyor.

Erüyen devasa buz kütleleri okyanus yüzeyine devasa miktarda tatlı su bırakıyor. Bu tatlı su, deniz yüzeyindeki tuzluluk oranını ve dolayısıyla suyun yoğunluğunu azaltıyor. Yoğunluğu azalan su dibe batamadığı için okyanusun o muazzam sirkülasyon döngüsü yavaşlıyor ve zincirleme bir reaksiyon başlıyor.

AVRUPA İÇİN VİKİNG ÇAĞI KABUSU GELİYOR

Bilim insanları, okyanustaki bu ısı transferinin daha fazla zayıflamasının başta Avrupa olmak üzere dünya genelinde yıkıcı hava koşullarına yol açacağı konusunda uyarıyor. Geçtiğimiz aylarda Danimarka, İzlanda, Norveç, İsveç ve Finlandiya gibi ülkelerin yer aldığı Nordik Konseyi tüyler ürpertici bir rapor yayımlamıştı.

Bu rapora göre, akıntıların tamamen çökmesi durumunda:

-İzlanda’da kış sıcaklıkları efsanevi bir düşüşle -45 santigrat dereceye kadar gerileyebilir.

-Ada, Vikingler döneminden beri ilk kez tamamen buzların arasında hapsolabilir.

İklim uzmanları, küresel ısınmanın tam ortasında Kuzey Avrupa'yı dondurucu kışlara teslim edecek o tehlikeli "Kipp-Punkt" (Kırılma/Devrilme Noktası) için geri sayımın başladığını belirtiyor. AMOC’un tamamen çökmesi durumunda sadece Avrupa donmayacak; akıntının normalde karadan uzaklaştırdığı su birikeceği için ABD’nin doğu kıyılarında deniz seviyesi hızla yükselecek ve Atlantik’teki ölümcül fırtınaların şiddeti tavan yapacak.

Tarih, bu durumun şakası olmadığını gösteriyor. Yaklaşık 12.500 yıl önceki son buzul döneminde, AMOC’un sistemini yeniden toparlaması tam 100 yıl sürmüş, Grönland'ın o ekstrem buzul koşullarından çıkması ise 40 yılı bulmuştu.

Çalışmanın yazarları, siyasi liderlerin acilen harekete geçmesi gerektiğini savunarak şu hayati çağrıyı yapıyor: "Okyanus sirkülasyonunun devrilme noktasına yaklaştığına dair erken uyarı sinyalleri artık tamamen netleşti. Bu risk, karar vericilerin acil dikkatini gerektiriyor."