Bulaşık makinesi kullanımı her ne kadar basit ve gündelik bir alışkanlık olarak görülse de alında bulaşık makinelerinin karmaşık yapısına zarar vermemek önem taşıyor. Bulaşık makinesinde yıkanan eşyaların yanlış şekilde yerleştirilmesi bulaşık makinesinin sağlığına zarar vererek ciddi masrafların ortaya çıkmasına neden oluyor. Bazı eşyaları bulaşık makinesinin alt rafına yerleştirmek masrafı adeta çağırıyor.

BU EŞYALARI ALT RAFA SAKIN KOYMAYIN

Bulaşık makineleri dizayn gereği bazı eşyaların üst, bazı eşyaların ise alt rafta yıkanmasına izin verecek şekilde tasarlanmıştır. Ancak pek çoğumuz gün içerisinde bulaşık yıkarken hangi eşyaların hangi rafta yıkanması gerektiği konusuna çok dikkat etmiyoruz. Uzmanlar bulaşık makinesinin alt rafında yıkanması halinde aylık 3500 TL'ye kadar masraf çıkarabilen o eşyaları saydı.

Uzmanlara göre belirli eşyaların bulaşık makinesinin alt rafına yerleştirilmesi iç aksamlara zarar veriyor. Bu zarar sonucunda tamircilere ve tamir masraflarına yüklü paralar ödememek için dikkat etmek gerekiyor. Bulaşık makinesinin alt rafında yıkandığı zaman makineye zarar veren o eşyalar şu şekilde sıralandı:

BARDAK VE KUPALAR

Bardak ve kupaların bulaşık makinesinin alt rafına konulması çok rahat şekilde hareket etmelerine neden oluyor. Bu da bardak ve kupaların birbirine çarparak kırılmasına yol açıyor. Kırılan parçalar bulaşık makinelerinin iç aksamlarına giderek yırtılma, tıkanma ve bozulmaları tetikliyor. Ayrıca alt rafta sıcaklığın ve basıncın daha yüksek olmasından kaynaklı çatlama ve kırılmalar çok daha kolay gerçekleşiyor.

HASSAS CAM PARÇALAR

Camda yapılmış mutfak eşyaları, tuzluk, yağdanlık ve bu gibi parçalar bulaşık makinesinin alt rafına yıkandığına kolay bir şekilde kırılabiliyor Bulaşık makinesine zarar verirken kendileri de mahvolacağından uzmanlar cam parçaların bulaşık makinesinin üst rafına yıkanmasını öneriyor.

SPATULA VE MAŞA GİBİ UZUN GEREÇLER

Spatula, maşa, servis kaşıkları ve kepçe gibi uzun mutfak gereçlerinin bulaşık makinesinin alt rafına konulması makine pervanesinin sıkışmasına neden olarak bozulmasına yol açacaktır. Bulaşık makinenizin masraf çıkarmasını önlemek için bu gibi uzun mutfak gereçlerini üst rafta yatay şekilde yerleştirerek yıkamalısınız.

PLASTİK EŞYALAR

Kek kabı, süzgeç ve bu gibi plastik hali de bulunan eşyaların bulaşık makinesinde yıkanması başlı başına risk teşkile diyor. Sıcaktan dolayı yapısı bozulan bu eşyalar eğer makinede yıkanmaya uygunsa bile üst rafta yıkanması gerekiyor. Alt rafta sıcaklık ve basıncın etkisi lastiklerin geri dönülmez şekilde zarar görmesine neden oluyor.

KÜÇÜK KASE VE TABAKLAR

Bulaşık makinesinin üst rafı küçük kase ve tabakları yerleştirilmesi için daha müsait alanlardır. Bu gibi küçük eşyaların bulaşık makinesinin üst rafında yıkanması ve suyun içine girebilmesi için hafif şekilde eğilmesi yıkama için ideal olacaktır.