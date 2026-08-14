Evdeki tadilattan kalan molozları, eskiyen bir koltuğu, kırılan bir masayı ya da halıyı çöp konteynerinin yanına bırakıp gitmek pek çok kişi için pratik bir çözüm gibi görünüyor. Ancak Türkiye'deki Çevre Kanunu ve belediye mevzuatlarına göre yetkililer sadece günlük evsel çöpleri (mutfak ve hijyen atıkları) toplamakla yükümlü.

Konteyner kenarlarına atılan eski mobilyalar, yataklar, fayans ve harç gibi inşaat artıkları "evsel çöp" kapsamına girmiyor. Belediyeler bu tür atıkları toplamayı reddetme hakkına sahip olduğu gibi, sokağı kirletenleri tespit edip cezalandırma yetkisini de elinde bulunduruyor.

RASTGELE ÇÖPE ATANA 10 BİN TL CEZA

Özellikle büyükşehirlerde zabıta ekipleri ve sokak kameraları üzerinden yürütülen sıkı denetimlerde, sokak aralarına kaçak şekilde moloz veya eski ev eşyası bırakanlar tek tek tespit ediliyor.

Çevreyi kirletme ve kamu düzenini bozma gerekçesiyle bireysel vatandaşlara 3 bin TL ile 10 bin TL arasında değişen idari para cezaları uygulanıyor. Eğer bu atıklar ticari bir firma veya kamyon aracılığıyla doğaya ya da sokak aralarına dökülürse, kesilen cezalar yüz binlerce lirayı bulabiliyor.

CEZA YEMEMEK İÇİN NE YAPILMALI?

Kapınızın önünde binlerce liralık ceza makbuzu bulmak istemiyorsanız izlemeniz gereken yol oldukça basit. Birçok ilçe belediyesi, eski mobilya ve büyük eşyalar için haftanın belirli günlerinde özel toplama hizmeti sunuyor. İletişim merkezlerini arayarak eşyalarınızı aldırma imkanınız var.

Evinizde yaptığınız tadilat sonrası çıkan molozlar için belediyelerin "Moloz Toplama Hizmeti" birimlerine başvurup cüzi bir ücret karşılığında atıkların çuvallarla güvenle alınmasını sağlayabilirsiniz.