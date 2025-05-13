1. KIRIK VE ÇATLAK EŞYALAR

Kırılmış aynalar, çatlamış seramikler, çalışmayan saatler... Hem estetik açıdan sorunlu olan hem de olumsuz enerjiler yaydığına inanılan bu tür eşyalar, evde tıkanıklık hissi yaratabiliyor. Özellikle saat gibi zamanla ilişkilendirilen nesnelerin bozuk olması, yaşam enerjisinin de durmasına neden olabiliyor.

2. GEÇMİŞTEN KALMA VEYA BAŞKASINA AİT EŞYALAR

Miras kalan ya da ikinci el olarak alınan eşyalar, önceki sahiplerinin enerjisini taşıyabilir. Bilinçaltı düzeyde bu nesneler, travmatik geçmişleri evinize taşır. Uzmanlar, geçmişi bilinmeyen objelerin evde uzun süre tutulmamasını öneriyor.

3. KURUMUŞ ÇİÇEKLER VE YAPAY BİTKİLER

Yaşam enerjisini simgeleyen bitkilerin cansız formları, evde pozitif enerjinin akışını engelliyor. Kurumuş çiçekler "ölü doğa" temsilcisi olarak görülürken, yapay bitkiler ise doğallıktan uzak duruşları nedeniyle önerilmiyor.

4. KARANLIK VE NEGATİF TEMALI TABLOLAR

Ağlayan çocuk figürleri, yalnız insan görselleri veya karanlık tonlardaki manzaralar, uzmanlara göre bilinçaltında depresif duygulara yol açabiliyor. Bu tarz görseller, evdeki huzur ortamını ciddi şekilde zedeleyebilir.

5. YILLARDIR KULLANILMAYAN EŞYALAR

Feng Shui uzmanlarına göre bir evde kullanılmayan her eşya, durgun enerjinin birikmesine neden oluyor. Kolilerde, kilerde ya da dolaplarda tutulan ve yıllarca dokunulmayan nesneler, zihinsel dağınıklığı da tetikliyor.

6. TUHAF BİR HİSSİYAT YARATAN EŞYALAR

Bazı eşyalar, görünürde bir sorun olmasa da kişide sebebi açıklanamayan huzursuzluk hissi uyandırabilir. Uzmanlar, içgüdüsel olarak negatif çağrışım yapan eşyaların evde tutulmaması gerektiğini söylüyor.

7. ANTİKA VEYA ESKİ NESNELER

Geçmiş dönemlere ait antika mobilyalar, aksesuarlar ve özellikle ikinci el oyuncaklar, zamanla “enerji taşıyıcısı” haline gelebilir. Geçmişte yaşanan olumsuz olaylara tanıklık etmiş bu nesnelerin, evin enerjisini de etkileyebileceği belirtiliyor.

8. KESİCİ VE TEHLİKELİ OBJELER

Dekoratif olsa bile kılıç, mızrak, hançer gibi kesici objeler, özellikle yatak odalarında huzuru kaçırabiliyor. Enerjisel anlamda agresyonu temsil eden bu tür nesneler, tartışmaları artırabileceği gibi, sürekli bir gerginlik duygusuna da sebep olabiliyor.