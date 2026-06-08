Çin merkezli geliştirilen yeni nesil modüler konut teknolojisi, sadece 2 saat içinde tamamen oturuma hazır hale getirilebilen katlanabilir prefabrik evleri piyasaya sundu. Bu akıllı ev projesi, geleneksel inşaatların aylarca süren karmaşık yapım süreçlerini ortadan kaldırarak barınma krizine teknolojik bir alternatif getiriyor.

FABRİKADA ÜRETİLİP TIRLARLA TAŞINIYOR

Yenilikçi konutların arkasındaki temel fikir, evlerin inşaat sahasında değil, endüstriyel olarak fabrikada üretilmesine dayanıyor. Evler, akordeon gibi katlanabilir özel bir mekanizmayla tasarlanıyor.

Üretimi tamamlanan modüller, katlanmış halde konteyner içine yerleştirilerek kurulumun yapılacağı araziye sevk ediliyor. Evin su hatları, elektrik kabloları ve temel yalıtım malzemeleri henüz üretim aşamasındayken duvarların içerisine entegre ediliyor. Bu sayede arazide ekstra bir tesisat işlemine ihtiyaç kalmıyor.

VİNÇ YARDIMIYLA SANİYELER İÇİNDE AÇILIYOR

Evin araziye ulaşmasının ardından montaj süreci hızla tamamlanıyor. Nakliye tırından vinç yardımıyla indirilen ana iskelet yukarı doğru kaldırıldığında; duvarlar, çatı ve zemin saniyeler içinde kendiliğinden açılıyor.

Birkaç kişilik montaj ekibi, özel kilit sistemlerini sabitleyerek evi rüzgâra, yağmura ve sarsıntılara karşı tamamen güvenli hale getiriyor. Tüm bu kurulum süreci toplamda sadece 2 saat sürüyor.

DEPREME KARŞI DAYANIKLI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR

Çinli üreticiler, bu prefabrik evlerin sadece geçici bir acil durum barınağı değil, uzun yıllar boyunca güvenle yaşanabilecek dayanıklı yapılar olduğunu vurguluyor. Çelik iskeleti sayesinde deprem gibi sarsıntılara karşı esnek ve avantajlı bir yapı sunan evlerde, yüksek yoğunluklu yalıtım panelleri tercih ediliyor.