Ülkenin Himalaya bölgesindeki yerleşimlerde uygulanan bu yöntem, insanların arılarla aynı yapıyı paylaşmasını sağlıyor. Dışarıdan bakıldığında sıradan bir ev gibi görünen binaların duvarlarında, arıların giriş çıkış yapabildiği küçük açıklıklar bulunuyor. Duvarın iç kısmındaki özel bölmeler ise arıların korunmasına ve bal üretmesine imkan tanıyor.

DUVARLARIN İÇİNE ARILAR İÇİN YUVA YAPIYORLAR

Geleneksel arıcılık yönteminde, evlerin kalın duvarları arasına arıların yerleşebileceği boşluklar bırakılıyor. Bu alanların dışarıya açılan küçük delikleri bulunurken, evin iç tarafındaki kapaklar sayesinde bal peteklerine ulaşılabiliyor.

Arılar dışarıdaki çiçeklerden topladıkları nektarı duvarların içindeki yuvalarına taşıyor. Ev sahipleri ise uygun dönemlerde kapakları açarak bal hasadı yapabiliyor.

Bu yöntem, ayrı bir arı kovanına ihtiyaç duyulmadan evlerin mevcut yapısından yararlanılmasını sağlıyor.

YÜZYILLARDIR SÜRDÜRÜLEN GELENEK

Bölgedeki geleneksel arıcılık uygulamaları, kuşaktan kuşağa aktarılan yerel bilgilerle sürdürülüyor. Özellikle ahşap ve taş gibi doğal malzemelerle yapılan evlerde oluşturulan bölmeler, arıların dış ortamdan korunmasına yardımcı oluyor.

Arıların çiçekler arasında dolaşarak gerçekleştirdiği tozlaşma, çevredeki bitkilerin ve tarımsal ürünlerin gelişimine de katkıda bulunuyor.

Araştırmacılar ve doğa koruma kuruluşları, geleneksel arı yuvalarının korunmasının yerel arı popülasyonlarının desteklenmesi açısından önemli olduğunu belirtiyor. Modern yapılaşmayla birlikte azalan bu uygulamanın sürdürülmesi, hem kültürel mirasın hem de bölgedeki biyolojik çeşitliliğin korunmasına yardımcı olabilir.