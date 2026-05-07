Yuvarlak yapısı sayesinde rüzgar basıncını dağıtan monolitik kubbe evlerin, geleneksel yapılara göre çok daha dayanıklı olduğu belirtiliyor. ABD Federal Acil Durum Yönetim Kurumu’nun (FEMA) bazı kubbe yapılar için 'neredeyse mutlak koruma' ifadesini kullandığı aktarılıyor.

DEVASA RÜZGARLARA DAYANABİLİYOR

Uzmanlara göre bu evlerin en büyük farkı düz çatı ve köşeli duvar sistemleri yerine tek parça kavisli beton kabuk kullanılması. Bu tasarım, rüzgarın belirli bir noktaya yoğun baskı uygulamasını engelliyor. Bazı monolitik kubbe yapıların 300 mil/saat seviyesine yaklaşan rüzgar basınçlarına dayanabildiği belirtiliyor.

ABD’de geçmiş yıllarda yaşanan hortum ve kasırgalarda bazı kubbe evlerin ciddi hasar almadan ayakta kaldığı örnekler de bulunuyor. Florida’daki bazı kubbe yapıların Katrina Kasırgası sonrası büyük ölçüde sağlam kaldığı aktarılıyor.

ENERJİ TÜKETİMİNİ YÜZDE 75’E KADAR AZALTIYOR

Monolitik kubbe evlerin dikkat çeken bir diğer özelliği ise enerji verimliliği oldu. Uzmanlara göre yuvarlak yapı formu, daha az yüzey alanı oluşturduğu için ısı kaybını azaltıyor. Dış kısımda kullanılan yalıtım sistemiyle birlikte bazı yapılarda enerji tüketiminin geleneksel evlere göre yüzde 50 ila 75 daha düşük olabildiği belirtiliyor.

Araştırmacılar ayrıca beton kabuğun iç sıcaklığı daha uzun süre koruyabildiğini ve bu durumun hem yaz hem kış aylarında enerji tasarrufu sağladığını ifade ediyor.

NEDEN YAYGIN DEĞİL?

Tüm avantajlarına rağmen monolitik kubbe evlerin hâlâ sınırlı sayıda kullanıldığı belirtiliyor. Uzmanlara göre bunun en önemli nedenlerinden biri finansman ve ekspertiz süreçleri. Geleneksel ev modellerine göre farklı tasarlanan bu yapılar için kredi ve sigorta işlemlerinin daha karmaşık olabildiği ifade ediliyor. Ayrıca alışılmışın dışındaki görünümün de yaygınlaşmayı yavaşlattığı belirtiliyor.