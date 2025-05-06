AKP Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, yüksek faiz oranlarından şikayet ederek, “Ben o paraya faizler bu kadar yüksekken yatırım yapmam, faize yatırırım. Faizler yüzde 30’un altına gelirse o zaman insanlar parasını üretime yatırır.” ifadelerini kullandı.

19 Mart’ta aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da yer aldığı çok sayıda ismin tutuklanmasıyla başlayan sürece ekonomi piyasalarından sert tepki gelirken, Merkez Bankası (TCMB), 17 Nisan tarihli Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini 350 baz puan artırdı. Ekonomi Gazetesine konuşan Zeybekci, “Ekonomide nasıl bir dönüşüm öngörüyorsunuz?” sorusunu şöyle yanıtladı:

‘FAİZE YATIRIRIM’

“Şimdi faiz yüksekken ben iş insanıyım. Faizlerin bu kadar yüksek olduğu bir dönemde, işletme sermayesine ihtiyacımın olmadığını ve kendi paramın bulunduğunu varsayalım. Ben o parayla yatırım yapmam. Ben o parayla üretim yapmam. Basiretli bir tüccar tanımım kanunda da var: ‘Basiretli bir tüccar olarak davranmam lazım ki diye başlar.’ Ben o parayı faizler bu kadar yüksekken faize yatırırım. (faizde param yok bu arada) Bir genelleme yapıyorum. Faizler yüzde 30’un altına gelirse o zaman insanlar parasını , ‘ya boş ver faizi der’ üretime yatırır. Yeni yatırımlar yapar. Ticaret canlanmaya başlar. Ticaret canlanmaya başladığında her talep kendi arzını yaratır.”

Zeybekci, “Vatandaş çok haklı. Ama çözüm para dağıtarak değil. Emekli maaşı minimum 15 bin TL. Bunu 55 bin yaptığınız zaman bir anlam ifade etmiyor. Alacağı ürünü çoğaltmadığınız sürece vatandaşa hiçbir refah katkısı olmaz. En fazla üç ay içeresinde verdiğiniz para enflasyon olarak geri döner” dedi.

TÜSİAD’dakiler bizim dostumuz

AKP’li Nitah Zeybekci, “Ziyaretinizde TÜSİAD’ın gönlünü aldınız mı?” sorusunu ise ise şöyle yanıtladı: “Bizim dostumuz arkadaşımız onlar. Bireysel bir ziyaretti. Diğer taraftan şuna asla müsaade etmem. Böyle insanların birbirlerine, ‘vay hain, bilmem ne’ böyle şeyleri sevmiyorum. İnsanların solcu, dindar, ateist vs. olmaları hiç umurumda değil. Benim umurumda olan tek şey var; benim devletimle benim vatanımla, benim bayrağımla ülkemle milletimle kavgası yoksa başımın üzerinde yeri vardır. Bu vatanla, ülkeyle milletle bayrakla karnı ağrımıyorsa kabulümdür.”