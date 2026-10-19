Enflasyonla mücadelede tutmayan hedefler, yurt dışında rekabet erozyonu, kârsızlık ve uzun zamandır yüksek seyreden faiz yükü sarmalı sanayiciyi zora soktu. Bazı fabrikalarda vardiyalar düştü, satılık-kiralık fabrika sayısı katlandı, sanayideki istihdam kaybı da kronik bir hal aldı. Sanayicilerden de “Faiz böyle giderse ayakta kalamayız, üretim sekteye uğrar” uyarısı geldi. Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkan Vekili ve Mobilya Dernekleri Federasyonu Başkanı Ahmet Güleç, “Faiz yükü ile sanayici yatırımdan vazgeçti. Sanayici, mevcut yatırımı tamamlamak için de ağır borç yüküne girdi” diye konuştu.

“%30’UN ALTINA İNMELİ”

“Sektör olarak biz teknoloji alıp, yapmak zorundayız. Yoksa uluslararası rekabette daha çok sorun yaşarız” ifadelerini kullanan Güleç, “3-5 yıl zarar edebilirsiniz ancak uzun dönemli ümidini kırarsan, yatırım yapamazsan o zaman geleceğimizi, bindiğimiz dalı keseriz, asıl tehlike de bu” diye konuştu. “Yeni kredi imkanları tanınmalı. Finansmana erişim kanalları açılmalı” talebinde bulunan Güleç, “Faizlerin yüzde 30’un altına inmediği bir yerde yatırım imkanı olmaz. Faizler yüzde 30'un altına inmeli” dedi.

Paslanmaz Sanayici ve İş İnsanları Derneği Başkanı Arslan Küçükemre de “Ticari kredide hem faiz oranı yüksek hem de sanayici istese de krediye ulaşamıyor. Bazı sanayiciler mecbur kaldı, işi bıraktı, fabrikalarını kiraya verdi” ifadelerin kullandı.

“Yatırım iştahı kalmadı. ‘Yeni bir yatırım yapayım’ diyen yok” ifadelerini kullanan Küçükemre, “Faizlerin inmesi şart. Bu faiz oranlarıyla bu işler yürümez. Sanayide üretim tıkandı. Zaten elimizde az sanayici var, onları da kaçırırsak, erken sanayileşme riski başlar” dedi.

KASAD Başkanı Alican Duran: Sektörler bir bir çöküyor, yasalar devreye alınmalı

Karton Ambalaj Sanayicileri Derneği (KASAD) Başkanı Alican Duran, “Ticari kredide faizler çok yüksek. Hadi buna razı olan var, krediye ulaşmak çok zor. Sanayiciyi, bu kur politikası zaten mahfediyor” dedi. “Sektörler bir bir çöküyor, gidiyor” ifadelerini kullanan Duran, “Biz ambalaj olarak ayakta kalanlardanız. Enflasyon-kur makasından yediğimiz darbeyle sene başından beri yüzde 20 erimişiz. Bu faiz yükü ile kredi aldığımızda bunu hangi kâr marjıyla ödeyeceğiz? Kimse ödeyemez” dedi. “Avrupa’da sanayisizleşmeyi önlemek için yasalar çıkarılıyor. Bizde de olmalı” açıklamasını yapan Duran, “Ayrıca bankaların kârlarına baktığınızda gerçekler ortada” dedi.

İSO Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Çetin: Çoğu firma boş oturuyor, iş yok

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Çetin “Merkez Bankası’nın ihracatçıya verdiği yüzde 3 döviz desteğinde 1 Ekim’de yeni kriterler belirlendi. Kriterler tamam ama desteği alamıyoruz, ‘limit aşımı’ gerekçesi ile karşılaşıyoruz. Yeni destekler beklerken, mevcut destek de resmen askıya alındı” dedi. “Faizlerin bu kadar yüksek olduğu bir ortamda, ticaretin, üretimin, yatırımın olması imkansız” ifadelerini kullanan Çetin, “Kan kaybediyoruz. Fabrikalar kapanıyor. Kimisi küçük, kimisi büyük, ‘Yılbaşında kapatacağım’ diyor. Çoğu boş oturuyor, iş yok” diye konuştu.

TİM Başkan Vekili ve İDDMİB Başkanı Çetin Tecdelioğlu: KrIz, sanayIcInIn soluğunu tüketti

Uzun süren dezenflasyon programının sanayideki faturası ağırlaştı. Üretim yapmak isteyen firmalar çıkış reçetesi ararken TİM Başkan Vekili ve İstanbul Demir ve Demir Dışı Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Başkanı Çetin Tecdelioğlu, “Krizin uzun sürmesi sanayicinin soluğunu tüketti” dedi. “2026, 2025’ten daha zordu” açıklamasını yapan Tecdelioğlu, “Bu yıl faizlerin geriye geleceğini düşünüyorduk. Yılbaşından bu yana kurdaki artış enflasyonun yarısı. Bu yıl da kaybettik. Umduğumuzu bu yıl da bulamadık” diye konuştu.

‘EN BÜYÜK ORTAK BANKA’

“Faaliyet kârı yaratamayan sektörler, yatırım yapamaz, faizle mücadele eder, en büyük ortağı da banka olur” ifadelerinin kullanan Tecdelioğlu, “Firmalar, banka faizini yenmek için mücadele ediyor. Hükümetimizden faizlerin geriye gelmesi yönünde adımlar bekliyoruz” dedi. “Kimse faizlerin bu kadar yüksek seviyede, uzun yıllar kalacağını tahmin etmiyordu” açıklamasını yapan Tecdelioğlu, “Bir yılda bu krizi aşacağımızı umuyorduk. 3 yıldır süren yüksek faiz ve enflasyon, firmaları yordu. Kapanan firmaları, satılan fabrikaları görüyoruz. Bu gerçekten üzücü. Bu durum sanayicileri, kaygı ve endişe içine sokuyor” dedi.

‘‘İhracatçı köşeye sıkıştı”

Tecdelioğlu, “Kredi bulma sıkıntısı yok. Ama kredi faizleri çok yüksek. İhracatçı, reeskont kredileriyle, Eximbank kredileriyle çarkını çevirmeye çalışıyor” ifadelerini kullandı. “Bu faizlerle üretim, yatırım yapmak mümkün değil” diyen Tecdelioğlu, ihracat rakamlarındaki artışa karşın miktar bazında artış olmadığının da altını çizdi. Tecdelioğlu, “Bölgedeki savaşlar, yüksek enflasyon ve kur politikası ihracatçıyı köşeye sıkıştırıyor. Buna rağmen bu ihracatı yapabilmek başarı” dedi.