Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon verileri konusundaki Meclis Araştırma önergesi AKP-MHP oylarıyla reddedildi.

TÜİK rakamlarının 17.7 milyon emekli ve 5.2 milyon memurun maaşlarını doğrudan etkilediğini söyleyen Yeni Yol Grup

Başkanvekili Selçuk Özdağ, “TÜİK Başkan İstanbul’da yaşıyor, Ankara’ya haftada bir gün geliyor” dedi. Özdağ, mart ayı enflasyon rakamları konusunda ilgili kuruluşların farklı rakamlar açıkladığına dikkat çekti.

YAPAY ZEKA HAZIRLASIN

Özdağ, “TÜİK yüzde 1.94, Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) yüzde 4.1, İstanbul Ticaret Odası (İTO) yüzde 2.97 diyor.

Bu farkı nasıl izah edeceğiz? TÜİK’in, bazı yerlere önceden haber verip ‘Bu fiyat etiketlerini aşağı çekin’ dediği iddiaları var” dedi. İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın da enflasyon hesaplamasında yapay zekadan faydalanılmasını önerdi ve şunları söyledi:

“TÜİK fiyat ve ürün sepetini açıklasın. Bir akademik kurul da şeffaf biçimde denetlesin. Büyük şirketler, kendilerini bağımsız denetime tabi tutuyorlarsa TÜİK’i de tutalım. Büyük veri ve yapay zeka sayesinde bırakın aylığı günlük, saatlik olarak enflasyonu göstermek de mümkün. TÜİK de bunu yapsın. Herkes kendi enflasyonunu hazırlasın, görsün.”

TÜİK’İN ROLÜ VAR

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 50 milyondan fazla insanının yoksullaşmasında TÜİK’in açıkladığı rakamların rolü olduğunu söyledi.