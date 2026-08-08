Güney Kore'nin Gangwon Eyaleti'nde düzenlenen 2026 Hwacheon Domates Festivali, kavurucu sıcaklara rağmen yoğun ilgi gördü. Festivalin en dikkat çeken etkinliklerinden biri, yüzlerce kişinin domateslerle dolu havuzlara girerek altın yüzük aradığı yarışma oldu.

44 TON DOMATESİN İÇİNDE 10 YÜZÜK ARADILAR

Festivalin simgesi haline gelen "Altın Yüzüğü Bul" yarışmasında toplam 44 ton domates kullanıldı. Katılımcılar, domateslerin arasına gizlenen 10 altın yüzüğü bulmak için birbirleriyle yarıştı. Aşırı sıcaklar nedeniyle yarışma, bu yıl yalnızca sabah saatlerinde gerçekleştirildi.

Festival alanında domatesle yüz boyama ve su tabancası oyunları gibi çok sayıda etkinlik de düzenlendi. Yerel Campari ve kiraz domateslerle hazırlanan domates aromalı dondurma ise festivalin bu yıl öne çıkan yeniliklerinden biri oldu.

KULLANICILAR İKİYE AYRILDI

Görüntülerin sosyal medyada hızla yayılmasıyla festival, kullanıcıların da gündemine girdi. Bazı sosyal medya kullanıcıları etkinlikte kullanılan 44 ton domatese dikkat çekerek "Bu kadar domates israf edilmemeli" şeklinde yorumlar yaparken, bazıları ise etkinliği 'eğlenceli' buldu.

Bu yıl 22'ncisi düzenlenen festival, uzatılan programıyla 9 Ağustos'a kadar devam edecek.