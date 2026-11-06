İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) ve Erişilebilir Sanat Partneri DenizBank, kültür ve sanatın herkes için erişilebilir olması hedefiyle sürdürdükleri iş birliğini 30. İstanbul Tiyatro Festivali’ne taşıyor…

Bu kapsamda, işitme engelli tiyatro sanatçısı Ramesh Meyyappan’ın sahnelediği Veda Ritüeli, yarın ve 8 Kasım tarihlerinde Paribu Art’ta izleyiciyle buluşacak.

Yeşim Gürer Oymak

Yarım kalmış bir baba-oğul yüzleşmesi

Doğuştan işitme engelli Arjun karakterinin hikayesini anlatan oyun, Arjun’un işaret dilini öğrenmeyi reddeden babasının cenazesi için Hindistan’a dönmesini ve yarım kalmış baba-oğul ilişkisiyle yüzleşmesini konu alıyor. Oyun, iletişim ve aile bağlarını özgün bir sahne diliyle ele alıyor.

‘Kimse kültür sanattan mahrum kalmasın’

Kültür ve sanatta erişilebilirlik olanaklarını genişletmeyi hedeflediklerini belirten DenizBank İnsan Kaynakları Grubu Genel Müdür Yardımcısı Tuba Köseoğlu Okçu, şunları söyledi:

“İki yıldır sürdürdüğümüz iş birliğimiz kapsamında, fiziksel, duyusal ve nörogelişimsel gereksinimleri olan bireylerin kültürel yaşama eşit koşullarda katılımını destekliyoruz. Bu yıl İstanbul Müzik Festivali’nde Rahat Konser ile müzik alanında erişilebilirlik olanaklarının geliştirilmesine katkı sunduk. Şimdi de Veda Ritüeli ile farklı işitme deneyimlerine sahip izleyicilerin tiyatroya erişimini desteklemekten memnuniyet duyuyoruz.”

Sesi değil bedensel titreşim hissedilecek

Veda Ritüeli, işaret dili, mim, ritim, beden hareketleri ve Türkçe yaratıcı altyazıları buluşturuyor. Böylece sağır, işitme güçlüğü çeken ve işiten izleyiciler aynı hikayeyi birlikte deneyimleyebiliyor. Oyunda kullanılan yüksek bas frekansları ise sesin bedensel titreşimler yoluyla hissedilmesini sağlayarak farklı duyulara hitap eden bir tiyatro deneyimi oluşturuyor.

Tuba Köseoğlu Okçu

‘Herkesi aynı hikayede buluşturuyoruz’

Kültür ve sanatın herkes için erişilebilir olması gerektiğine inandıklarını belirten İKSV Genel Müdürü

Yeşim Gürer Oymak şunları söyledi: “Hayata geçirdiğimiz Erişilebilir Sanat Partnerliğimizle sanata erişimde karşılaşılan engelleri azaltmayı, kültür-sanat alanında kapsayıcılığı ve çeşitliliği güçlendirmeyi hedefliyoruz. İş birliğimizin ikinci yılında, 30. İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında sahnelenecek Veda Ritüeli gösterisiyle farklı işitme deneyimlerine sahip izleyicilerin aynı hikayeyi birlikte deneyimlemelerine alan açabildiğimiz için çok mutluyuz.”