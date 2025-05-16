PKK terör örgütünün 5-7 Mayıs tarihlerinde eş zamanlı iki ayrı noktada gerçekleştirdiği silah bırakma ve fesih kongresinden birisine Murat Karayılan başkanlık yaptı.
Kandil Dağı’nda Duran Kalkan’ın başkanlığında gerçekleştirilen kongreden paylaşılan bir fotoğrafta KCK Yürütme Konseyi üyesi Cemil Bayık, Hülya Oran, Sabri Ok, Nuriye Kesbir, Ayfer Kordu ve Cemil Bayık ile Menice Taşan görülüyor.
KIRMIZI KATEGORİLER
Bu isimlerin tamamı İçişleri Bakanlığı’nın 20 milyon lira para ödüllü kırmızı kategorisinde aranıyor. Türkiye içerisinde çok sayıda kanlı karakol baskınlarının da baş faili olmaktan haklarında yakalama kararı bulunuyor.
Kongreye fotoğrafta görünmeyen, Duran Kalkan, Fehmi Atalay, Helin Ümit, Filiz Duman, Selahattin Demirtaş’ın ağabeyi Nurettin Demirtaş, Leyla Ahmed, Nesrin Deniz, Baver Bakır da katıldı.