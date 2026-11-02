Muğla'nın Bodrum ilçesinde gece saatlerinden itibaren etkili olan ve metrekareye 46 kilogram yağışın düştü sağanak hayatı felç etti. İlçe genelinde 9 ayrı mahallede 17 ev ile 3 iş yerini su basarken, debisi yükselen dereler otomobilleri denize sürükledi.

HURMA DERESİ TAŞTI: ARAÇ DENİZE SÜRÜKLENDİ

Mazı Mahallesi'nde bulunan Hurma Deresi'nin debisinin aşırı yağış nedeniyle aniden yükselmesi sonucu dere kenarında bulunan bir otomobil denize sürüklendi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve Bodrum Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Denize sürüklenen aracın çıkarılması için ekipler çalışma başlattı.

YALIKAVAK'TA İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ, ARAÇ DEVRİLDİ

Yalıkavak Mahallesi'nde caddelerde oluşan su birikintileri sürücülere zor anlar yaşatırken peş peşe trafik kazaları meydana geldi. Deveci Salih Caddesi'nde kontrolden çıkan bir araç devrilirken, yağış nedeniyle gevşeyen toprak altındaki bir istinat duvarı çöktü.

EKİPLER TEYAZZUZDA: YAĞIŞ ARALIKLARLA SÜRÜYOR

Kara yollarında oluşan su birikintileri ekiplerin müdahalesiyle tahliye edilirken, tıkanan dereler ve rögarlarda temizlik çalışmaları yürütüldü. Bodrum genelinde olumsuz hava koşulları ve yağış aralıklarla etkisini sürdürüyor.