Terör örgütü PKK’nın fesih kararı alacağı olağanüstü kongresi öncesinde Mardin’in Nusaybin İlçesi’nin tam karşısındaki Kamışlı’da PKK-PYD öncülüğünde, Kürt konferansı düzenlendi. “Kürt birlik ve ortak tutum konferansı” adıyla yapılan toplantıdakilerden 7’sinin Türkiye’de haklarında kırmızı bültenle arama kararı bulunduğu ve aynı şekilde İçişleri Bakanlığı’nın da terörden arananlar listesinin 20 milyon lira para ödüllü kırmızı renkli kategorisinde aranan en azılı teröristler oldukları ortaya çıktı.

Salonda ön sırada İçişleri Bakanlığı’nın en çok aranan azılı teröristler listesinin 20 milyon lira para ödüllü kırmızı kategorisinde aranan PYD’nin tepe isimlerinden Velid kod adlı Aldar Halil yer aldı. Bir diğer isim Mazlum Abdi kod adlı Ferhat Abdi Şahin. Toplantı salonundaki ön sıralarda yine Türkiye’de kırmızı bültenle aranan ve 20 milyon lira para ödüllü Ebu Welat kod adlı Salim Müslim ile Asya Abdullah’ın da yer aldığı görüldü.

BELGEYİ OKUDU

Özerklik istenen toplantıda sonuç bildirgesini ise 1991’de PKK’ya katılan ve Türkiye’ye yönelik pek çok kanlı saldırıda rol alan Fawza El Yusuf okudu. Arkasında ise PKK’nın çatı yapılanması olan KCK’nın sözde bayrağının olduğu görüldü. PYD-YPG ve SDG uluslar arası kamuoyuna sık sık PKK-KCK’dan ayrı olduklarını vurguluyordu.

Yine toplantıya katılanlar arasında 1998 yılından beri terör örgütü PKK içinde sorumlu düzeyde faaliyetlerde bulunan Halide kod adlı Hanife Hüseyin, Yine YPG’nin üst düzey elebaşlarından Semir Asu, Redur Halil ile Nesrin Abdullah da konferansta yer aldı. Bu üç isim, Siirt, Şırnak ve Hakkari’de 65 kişinin ölümünden sorumlu. YPG sorumluları Leyla Ali ile Newroz Ahmed kod adlı teröristlerin de salonda olmaları dikkat çekti.

DEM’liler de orada

Konferansa DEM Partili Milletvekilleri Serhat Eren, Saliha Aydeniz, Gülcan Kaçmaz, Mehmet Kamaç ile Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır da katıldı. DEM Parti heyetinin, ana omurgasını PKK-YPG’li teröristlerin oluşturduğu sözde Suriye Demokratik Güçleri (SDG) elebaşı Ferhat Abdi Şahin ile yan yana görüntü vermeleri dikkat çekti.