Mardin’in Nusaybin ilçesinde yürekleri dağlayan feci bir trafik kazası meydana geldi. Kaza, öğleden sonra Nusaybin - Cizre kara yolu kırsal Tepealtı Mahallesi mevkisinde yaşandı. Sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 47 ADZ 606 plakalı otomobil, seyir halindeyken kontrolden çıkarak yol kenarındaki su kanalına uçtu.

4 ÇOCUK OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Su kanalına gömülen araçta sıkışanlara müdahale eden ekipler, 5 yaşındaki Zana Öztürk, 5 yaşındaki Mert Öztürk, 11 yaşındaki Mehmet Şirin Öztürk ve 9 yaşındaki Lavin Öztürk’ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

HASTANEYE KALDIRILAN İKİ ANNE DE KURTARILAMADI

Araçtan ağır yaralı olarak çıkarılan Fikriye Öztürk (30) ile Gülcan Öztürk (28) sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan iki kadın, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kazada yaşamını yitiren 6 kişinin cenazesi, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

GERİYE SADECE BU FOTOĞRAF KALDI

Kazada hayatını kaybeden 4'ü çocuk 6 kişilik Öztürk ailesinden geriye, hep birlikte objektife gülümsedikleri hatıra fotoğrafları kaldı.