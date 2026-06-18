Freudyen psikolojide düşünce ve davranışların şekillenmesinde kilit bir rol oynayan bilinçaltının, bireylerin günlük yaşamdaki anlık tepkilerini ve renk tercihlerini doğrudan etkilediği belirtildi. Psikanalist Christian Richomme’un katkılarıyla Psychologies tarafından gerçekleştirilen bir çalışma, bireylerin görsel odak noktaları ile kişilik yapıları arasındaki korelasyonu ortaya koydu.

BİLİNÇALTINDA BASTIRILMIŞ OLAN DUYGU VE ARZULARI DIŞA VURUYOR

Uzmanlara göre, günlük yaşamda sıkça karşılaşılan ve "dil sürçmesi" olarak adlandırılan ani kelime hataları, bilinçaltında bastırılmış olan duygu ve arzuların dışavurumu olarak nitelendiriliyor. Toplantı esnasında bir üst yöneticinin adı yerine eşin isminin telaffuz edilmesi gibi istemsiz davranışlar, bilinç dışı mekanizmaların bireyin iradesi dışında devreye girmesinin en somut örnekleri arasında gösteriliyor.

RENK TERCİHLERİ VE KİŞİSEL ANALİZ

Yapılan araştırmada, bireylerin bir görselde ilk olarak odaklandıkları renklerin, karakter analizi konusunda belirli ipuçları barındırdığı saptandı. Christian Richomme’un değerlendirmelerine göre, renk seçimlerine göre kişilik tipolojileri şu şekilde kategorize ediliyor:

Mavi

Huzur, sakinlik ve içgözlem ile ilişkilendiriliyor. Bu rengi ilk olarak fark eden bireylerin, rasyonel, planlı ve karar alma süreçlerinde temkinli hareket eden yapıya sahip oldukları gözlemleniyor.

Kırmızı ve turuncu

Enerji, spontanelik ve yüksek motivasyonu simgeliyor. Bu tonlara yönelen bireylerin, yüksek yaşam enerjisinin yanı sıra mücadeleci ve kararlı bir iş disiplinine sahip oldukları belirtiliyor.

Sarı ve yeşil

İyimserlik ve yenilenmeyi temsil ediyor. Bu renkleri tercih edenlerin, çevreleriyle uyumlu, açık fikirli ve yeni deneyimlere yatkın oldukları ifade ediliyor.

Renklerin bütünü

Görseldeki tüm renk tonlarını aynı anda algılayan kişilerin ise adaptasyon yeteneği yüksek, kriz anlarında özgün çözümler üretebilen ve esnek düşünce yapısına sahip bireyler olduğu kaydediliyor.