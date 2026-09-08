Nebahat Çehre, sosyal medyada son dönemde yayılan 80’ler akımına eski bir fotoğrafıyla katıldı. Yapay zekâ kullanılarak hazırlanan nostaljik görüntülerin aksine Çehre, 80’li yıllarda çekilmiş gerçek karesini takipçileriyle paylaştı.

“BU FOTOĞRAF YAPAY ZEKÂ DEĞİL”

80’ler akımına katılan ünlülere göndermede bulunan Çehre, paylaşımına esprili bir not ekledi.

Usta oyuncu, “Bazı akımlar sonradan gelmiyor, insan zaten içinden geçmiş oluyor. 80’ler akımına ben de katılayım dedim… Ama küçük bir farkla: Bu fotoğraf yapay zekâ değil, gerçekten 80’ler” ifadelerini kullandı.

“BÜKLÜM BÜKLÜM” GÜNLERİNDEN

Çehre, nostaljik karesinin “Büklüm Büklüm” günlerinden olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Filtre yok, AI yok; bolca 80’ler ihtişamı var.”

PAYLAŞIMINA BİNLERCE BEĞENİ GELDİ

Nebahat Çehre’nin 80’li yıllardan fotoğrafı kısa sürede büyük ilgi gördü. Paylaşım 20 binden fazla beğeni alırken yüzlerce kişi de yorum yaptı. Çehre’nin yapay zekâ akımına gerçek bir 80’ler karesiyle dahil olması takipçilerinin ilgisini çekti.