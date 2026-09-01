Kasım 2017'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde toplanan Türkiye Otomobili Girişim Grubu, beraberinde 4 farklı dev holdingi ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ni bulundurarak yola çıktı.



2023 yılında yollara çıkan TOGG, dördüncü yılını geride bırakmaya hazırlanırken şirketin ortaklık yapısında da önemli değişimler yaşanmaya devam ediyor.



İnan Kıraç'ın 2021 yılında TOGG projesinden çekilmesinin ardından, şirketin yüzde 23'er hissesini elinde bulunduran Vestel ve Anadolu Grubu'nun da projeden ayrılmak için hisselerini Turkcell ve Türkiye Varlık Fonu'na (TVF) devretmek için görüşmelere başlaması, akıllara 2 Kasım 2017'de çekilen fotoğrafı getirdi.





TOGG'un mevcut hissedarları şu şekilde:

Anadolu Grubu: %23

BMC: %23

Zorlu Holding: %23

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB): %8

5 BABAYİĞİTTEN SADECE BİRİ KALDI



Gazeteci Emre Özpeynirci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 2 Kasım 2017 tarihli fotoğraftan geriye yalnızca TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun kaldığına dikkat çekti.



Özpeynirci, fotoğrafki ayrılıkların detaylarına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye’nin otomobili için '5 Babayiğit' bu fotoğrafla yola çıktı.



Aradan 9 yıl geçti, fotoğraf kaldı ama 5 babayiğidi temsil eden isimlerin tamamı değişti.



İnan Kıraç, Ahmet Nazif Zorlu ve Tuncay Özilhan artık ortaklıkta yok. (Zorlu ve Anadolu Grubu doğruladı)



BMC’de Ethem Sancak’ın yerini Fuat Tosyalı aldı.



Turkcell’i temsil eden Ahmet Akça’nın oturduğu koltukta ise bugün Şenol Kazancı var.



Yani fotoğraftaki 5 babayiğitten bugün aynı yerde kalan tek bir isim yok.



Sonuç olarak fotoğrafta yer alan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu dışında kadro tamamen değişmiş durumda.



Bakalım yeni dönem neler getirecek.



Ama T6X'in başarı şansı çok yüksek..."