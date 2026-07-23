Yaklaşık 11 ila 16 milyon yıl öncesine tarihlenen fosiller arasında yapraklar, örümcekler, böcekler, balıklar ve kuş tüyleri yer alıyor. Bilim insanları, bazı örneklerde yalnızca dış görünüşün değil, yumuşak dokuların, hücre yapılarının ve hatta mikroskobik ayrıntıların bile korunmuş olmasının son derece nadir görülen bir durum olduğunu ifade ediyor.

DEMİR, FOSİLLERİ MİKROSKOBİK DÜZEYDE KORUDU

Araştırma ekibine göre McGraths Flat'taki kayalar, tamamen goetit adı verilen demir açısından zengin bir minerelden oluşuyor. Bu minerali oluşturan parçacıklar yaklaşık 0,005 milimetre büyüklüğünde olduğu için ölen canlıların hücrelerine kadar nüfuz ederek dokuların olağanüstü ayrıntılarla korunmasını sağladı. Bu sayede balıkların gözlerindeki pigment hücreleri, böceklerin iç organları ve örümceklerin ince kılları bile günümüze ulaşabildi.

Araştırmacılar, bu fosilleşme kalitesinin Almanya'daki Messel Çukuru ve Kanada'daki Burgess Shale gibi dünyaca ünlü fosil alanlarıyla yarışabilecek düzeyde olduğunu, ancak McGraths Flat'ın tamamen demirden oluşan yapısıyla benzerlerinden ayrıldığını vurguluyor.

YENİ FOSİL ALANLARININ YOLUNU AÇABİLİR

Bilim insanlarına göre bölge, milyonlarca yıl önce sıcak ve nemli bir yağmur ormanıyken bazalt kayalardan çözünen demir, eski bir nehir yatağındaki gölde birikerek canlıları çok ince demir tortularının içine hapsetti. Bu özel jeolojik süreç, fosillerin bugüne kadar neredeyse kusursuz şekilde korunmasını sağladı.

Araştırma ekibi, bu oluşum mekanizmasının anlaşılmasıyla dünyanın farklı bölgelerinde benzer demir bakımından zengin fosil yataklarının bulunabileceğini düşünüyor. Bulguların, karasal yaşamın evrimine ilişkin şimdiye kadar bilinmeyen birçok ayrıntının ortaya çıkarılmasına katkı sağlayabileceği belirtiliyor.