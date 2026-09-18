Bir süredir durgunluk, gerilim ve yorucu mücadelelerle karşı karşıya kalan 4 burç için yeni bir dönem başlıyor. Astrolojik yorumlara göre bu burçları önümüzdeki günlerde yeni fırsatlar, önemli kararlar ve güzel haberler bekliyor. Uzun süredir verdikleri çabanın karşılığını almaya başlamaları, geleceğe dair umutlarını yeniden tazelemeleri mümkün.

Elbette tüm sorunlar bir gecede ortadan kalkmayacak, ancak bu dönemde kontrolü yeniden ele alma ve kendilerini geride tutan engellerden kurtulma fırsatı doğabilir.

AKREP

Akrep burçları, maddi durumlarını doğrudan etkileyebilecek bir haber alabilir. Uzun süredir bekledikleri, hatta gelmesinden umudu kestikleri bir para yeniden gündeme gelebilir.

Astrologlar, böyle bir gelişme yaşanması halinde temkinli hareket edilmesini öneriyor. Parayı düşünmeden harcamak yerine birikim yapmak, Akreplerin ay sonuna daha güçlü ve istikrarlı bir mali tabloyla ulaşmasına yardımcı olabilir.

TERAZİ

Haftalardır devam eden gerginlik ve bastırılmış duygular, Terazi burçlarının aile ilişkilerinde önemli bir değişimin önünü açabilir. Özellikle aralarının soğuk olduğu bir kişinin hafta sonu barışmak veya yeniden iletişim kurmak için ilk adımı atması bekleniyor.

Bu süreçte geçmişte yaşanan kırgınlıklara yeniden dönmek yerine karşı tarafı dinlemek önem taşıyor. Teraziler için suçlu aramak yerine karşılıklı anlayışa fırsat vermek, uzun süredir devam eden bir gerginliğin sona ermesini sağlayabilir.

BOĞA

Boğa burçları için uzun süredir gösterdikleri sabrın ve kararlılığın karşılığını alma zamanı gelebilir. Özellikle ilkbahardan bu yana üzerinde düşündükleri işle ilgili yeni bir fırsat ortaya çıkabilir.

Astrolojik yorumlara göre Boğaların bu dönemde aşırı düşünerek veya sürekli seçenekleri tartarak fırsatı kaçırmamaları gerekiyor. Karşılarına çıkan teklif, somut bir adım atmak ve yeni bir başlangıç yapmak için önemli bir fırsata dönüşebilir.

YENGEÇ

Yengeç burçları, bu dönemde en büyük rahatlamayı duygusal hayatlarında yaşayabilir. Hafta sonunun özellikle açık konuşmalar, dürüst itiraflar ve uzun süredir dile getirilemeyen duyguların paylaşılması açısından önemli olacağı öngörülüyor.

İlk adımı kendileri atsınlar ya da uzun zamandır duymayı bekledikleri sözleri karşı taraftan işitsinler, Yengeçler üzerlerindeki duygusal baskının hafiflediğini hissedebilir. Bu süreç, ilişkilerinde daha açık ve istikrarlı bir dönemin başlangıcı olabilir.