Astroloji dünyası, Chiron’un Koç burcundaki düz hareketine geçişiyle birlikte önemli bir dönüşüme tanıklık ediyor. "Yaralı Şifacı"nın bu hamlesi, özellikle İkizler ve Oğlak burçları için sorunların özüyle yüzleşme ve kronikleşmiş sıkıntılara son verme fırsatı sunuyor.

9 Nisan Perşembe günü, evrenin "kendine yardım edene yardım ettiği" bir eşik.

İkizler

İkizler burcu için perşembe günü, duygusal yüklerin taşınamaz hale geldiği o son nokta olabilir. Uzun süredir içinde hapsolduğunuz döngülerin aslında her zaman bir çıkış yolu vardı; ancak 9 Nisan, bu yolu kullanma cesaretini bulacağınız gün olacak.

Eski düşünce tarzından kurtulmak yüksek zihinsel güç gerektirse de, Chiron’un yarattığı ivme sizi daha güçlü bir konuma taşıyor.

Hayatınızın sadece size ait olduğunu fark edeceksiniz. Mutsuzluğa bir dakika daha tahammülünüzün kalmadığı bu an, büyük bir özgürleşme fırsatı sunuyor.

Oğlak

Oğlak burçları için günün ana teması "kendi değerine sahip çıkmak" olarak öne çıkıyor. Kendinizi değersiz hissettiğiniz hiçbir duruma müsamaha göstermeme kararlılığınız, perşembe günü zirve yapacak.

Oğlakların doğuştan gelen güçlü direnci, bugün onları karanlıktan aydınlığa çıkaracak radikal kararlar almaya itecek.

Hiç kimsenin veya hiçbir durumun öz saygınızı gölgelemesine izin vermeyeceksiniz. Bu içsel uyanış, geleceğinizi daha sağlam temeller üzerine kurmanızı sağlayacak.

Astrologlar, Chiron’un düz hareketinin yaraları sihirli bir değnekle bir gecede iyileştirmeyeceğini, ancak bireye bu yaralara bakış açısını değiştirme gücü vereceğini hatırlatıyor. Bugün, daha büyük bir vizyona inanmak ve sorunların üstesinden gelmek için gereken ivmeyi yakalamak adına ideal bir gün.