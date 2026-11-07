Yurt genelinde sonbahar yerini dondurucu soğuklara bırakırken Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden milyonları ilgilendiren kritik bir son dakika çağrısı geldi. Sıcaklıkların mevsim normallerinin 3 ila 6 derece birden altına çakılacağı bildirilirken, aralarında İstanbul’un da bulunduğu tam 18 kent için "sarı kodlu" tehlike çanları çaldı. Ancak asıl büyük tehdit, 4 ilimizdeki üreticiler için gece saat 22.00 itibarıyla başlıyor. Tam 4 gün sürecek ölümcül don riskine karşı çiftçilere acil kodlu çağrı yapıldı. Ürünleri kurtarmak için tüm önlemlerin bu geceden itibaren devreye sokulması istendi.

İSTANBUL DAHİL 18 İLDE SICAKLIKLAR ÇAKILIYOR

Hava tahmin raporlarına göre, Marmara'nın doğusu başta olmak üzere yurdun geniş bir bölümü kuvvetli sağanak yağış ve keskin bir soğuk hava dalgasının pençesine giriyor. Megakent İstanbul'da termometreler 12 dereceye kadar gerilerken, soğuk cephe yurdun iç ve doğu kesimlerinde çok daha sert yüzünü göstermeye hazırlanıyor.

BUGÜN SAAT 22.00 ‘DE BAŞLAYACAK SALI SABAHA KADAR SÜRECEK

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, özellikle Doğu Anadolu'daki illeri kapsayan acil durum çağrısını paylaştı. Bu gece saat 22.00'den itibaren düğmeye basılan soğuk hava dalgası; Erzurum, Erzincan, Bayburt, Ardahan ve çevre illerde hayatı doğrudan etkileyecek. Yetkililer, dondurucu soğuk ve riskin 10 Kasım Salı günü sabah saat 10.00’a kadar kesintisiz devam edeceğinin altını çizdi.

4 İLDE TÜM ÇİFTÇİLERE ALARMA GEÇTİ

Marmara'nın güneydoğusundan İç Anadolu'ya, İç Ege'den Doğu Anadolu'ya kadar geniş bir hatta "zirai don" tehlikesi baş gösterdi. Ani sıcaklık düşüşlerinin tarımsal üretime ağır darbe vurabileceğini belirten uzmanlar; yağmurlama sulama, seralarda ısıtma ve yüzey örtüsü gibi koruyucu yöntemlerin acilen devreye sokulmasını istedi. Gözler, gece yarısından itibaren düşecek termometrelere çevrildi.

SERALARDA ISITICI VE FANLARI HAZIRLAYIN

Uzmanlar, çiftçilerin don tehlikesi geçene kadar açık tarlalarda sabaha karşı yağmurlama sulama sistemlerini çalıştırarak bitkileri donma ısısıyla koruması, hassas fidelerin üzerini don örtüsü veya samanla kapatması gerektiğini belirtti. Çiftçilere seralarda ısıtıcı ve fanların mutlaka hazır tutulması, rüzgarsız alanlarda dumanlama perdesi oluşturulması ve toplanabilecek olgunluktaki ürünlerin vakit kaybedilmeden hızla hasat edilmesi çağrısı yapıldı.