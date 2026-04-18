Gökyüzündeki hareketlilik, özellikle 15 Nisan’dan itibaren Venüs’ün konumuyla birleşince, ilişkilerde "kader anı" olarak tanımlanan sürpriz gelişmelere zemin hazırlıyor. Uzmanlar, bu kozmik enerjinin üç burç üzerinde hayat değiştiren etkiler yaratacağını öngörüyor.

Koç: Kişisel Devrimin Eşiği

Yeni Ay'ın kendi evinde gerçekleşmesi nedeniyle mercek altındaki ilk isim Koçlar. Astrologlara göre bu, sadece yeni bir sayfa değil, tamamen yeni bir kitap anlamına geliyor.

Uzun süredir plan aşamasında kalan projeler veya ertelenen kişisel kararlar için "harekete geçme" emri geliyor:

Bu itici güç, kontrolsüz bir dürtüselliğe dönüşürse kazanımlar kayba dönüşebilir. Kararları ertelememek ile sağduyulu kalmak arasındaki o ince çizgi, Koçların bu döngüden ne kadar büyük bir zaferle çıkacağını belirleyecek.

Yengeç: Kariyerde Rotasyon Zamanı

Yengeç burçları için değişim rüzgarları bu kez profesyonel alandan esiyor. Yeni Ay, Yengeçlerin kariyer evini doğrudan etkileyerek onları konfor alanlarından çıkmaya zorluyor.

İş hayatında beklenen kritik adım için şartların olgunlaştığı bu dönemde, yeni iş fırsatları kadar radikal sektör değişiklikleri de gündemde olabilir. Stratejik planlama yerine içgüdüsel sezgilere güvenmek, Yengeçleri bekledikleri finansal ve statüsel sıçrayışa ulaştırabilir.

Terazi: İlişkilerde 'Ayna' Etkisi

Teraziler için Nisan ayı tam bir "hakikat anı" niteliğinde. Özellikle ikili ilişkilerde halı altına süpürülen tüm sorunlar, Yeni Ay’ın ışığıyla yüzeye çıkıyor.

Belirsiz durumların netleşeceği bu süreçte, Teraziler için iki senaryo masada: Ya mevcut ilişkideki sorunlar dürüstçe konuşularak yeni ve sağlam bir temel atılacak ya da miadını doldurmuş bağlar tamamen kopacak. 15 Nisan sonrası Venüs’ün desteği, kalbi boş olan Teraziler için beklenmedik ve sarsıcı karşılaşmaların kapısını aralayabilir.