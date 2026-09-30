ABD-İran geriliminin ardından fırlayan Brent petrol fiyatları, akaryakıt piyasasında tarihi bir zam dalgasını beraberinde getirdi. Akaryakıtta pompaya yansıyan fiyat artışlarını frenlemek amacıyla uygulanan eşel mobil sisteminin benzinde bu gece itibarıyla sona ermesiyle birlikte, akaryakıt tabelaları sil baştan değişiyor. Yeni bir düzenleme yapılmaması halinde benzine tek seferde 12,48 TL’lik dev bir zam yansıması bekleniyor.

EŞEL MOBİL SONA ERİYOR, ÖTV VE KDV KATLANIYOR

Mart, temmuz ve ağustos aylarında alınan kararlarla zamların bir bölümü ÖTV’den karşılanarak pompa fiyatları dengelenmeye çalışılmıştı. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre; benzinde geçerli olan eşel mobil desteğinin bu gece kaldırılmasıyla birlikte, mevcut durumda litre başına 4,43 TL olarak uygulanan ÖTV tutarı 14,83 TL’ye fırlayacak.

ÖTV’de yaşanacak 10,40 TL’lik artışa 2,08 TL’lik KDV payının da eklenmesiyle toplam zam tutarı 12,48 TL’yi bulacak. Bu tarihi artışla birlikte benzinin litre fiyatı bir anda 90 TL eşiğini geride bırakacak.

MOTORİN VE LPG’YE DE ZAM DALGASI

Geçtiğimiz ağustos ayında motorin için kademeli eşel mobil sistemine geçilmiş ve ÖTV artışları aylara yayılmıştı. Motorinde eylüldeki 3 TL’lik artışın ardından bu gece 3,60 TL’lik yeni bir fiyat düzenlemesi bekleniyor. Otogaz kullanan araç sahiplerini de etkileyecek zam dalgasında LPG fiyatlarına ise 1,48 TL artış yansıması öngörülüyor.

Ekonomi yönetiminin bu gece yarısına kadar ek bir karar almaması durumunda, akaryakıt satış noktalarında tüm zamanların en büyük fiyat artışı resmen yürürlüğe girecek.

Bu gece beklenen pompa fiyatı artışları:

Benzin: 12,47 - 12,48 TL

Motorin: 3,60 TL

LPG: 1,48 TL