Geçtiğimiz hafta petrol fiyatlarında yaşanan aşağı yönlü hareketliliğin ardından benzin fiyatlarında indirime gidileceği belirtilmişti.



Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre fiyatında 1,15 TL indirime gidilecek.



4 Mart itibarıyla geçerli olacak yeni tarife, pompa fiyatlarına da doğrudan yansıyacak.

MOTORİNE İNDİRİM BEKLENİYOR



Öte yandan geçtiğimiz hafta motorin fiyatlarına yapılan 1 lira 45 kuruşluk zammın ardından petrol fiyatlarında yaşanan hareketlilik, dizel araç sahiplerinin de motorin fiyatlarında indirim beklentisine girmesine neden oldu. Henüz kesinleşmemesine karşın, petrol fiyatlarında sert bir yükseliş yaşanmaması halinde bu hafta içerisinde motorin fiyatlarında da benzer bir oranda indirim bekleniyor.



3 Mart 2025 tarihi itibarıyla benzin fiyatları şu şekilde:



İstanbul (Anadolu): 46.28 TL/L

İstanbul (Avrupa): 46.43 TL/L

İzmir: 47.34 TL/L

Ankara: 46.95 TL/L



