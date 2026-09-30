Savaş nedeniyle yükselen petrol fiyatları akaryakıt piyasasında yeni zam beklentisini beraberinde getirirken, yurt içinde uygulanan eşelmobil sisteminde de kritik tarih yaklaşıyor. Uygulamanın süresinin 1 Ekim 2026'da sona erecek olması nedeniyle, mevcut düzenleme uzatılmazsa benzinin litre fiyatında 12,48 TL'ye varan artış gündeme gelebilecek.

Petrol fiyatlarında yaşanan sert dalgalanma, akaryakıt fiyatları üzerindeki baskıyı artırıyor. ABD ile İsrail'in İran'a yönelik savaşı nedeniyle yükselen petrol fiyatları, taraflar arasında barış görüşmelerine yönelik beklentilerin güçlenmesiyle bir süre gerilemişti.

Birleşmiş Milletler toplantıları sırasında ABD Başkanı ile İran Cumhurbaşkanı arasında görüşme ihtimalinin güçlenmesi, petrolün varil fiyatının 95 dolar seviyelerine kadar çekilmesine neden olmuştu, ancak barış ihtimaline ilişkin beklentilerin zayıflamasıyla petrol fiyatları yeniden yükseldi. Ham petrolün varil fiyatı 107 doların üzerine çıkarken, fiyatların daha da yükselmesi halinde akaryakıtta yeni artışlar gündeme gelebilecek.

Petrol piyasasındaki gelişmelere yurt içindeki vergi düzenlemesine ilişkin belirsizlik de eklendi. Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmanın tüketici üzerindeki etkisini sınırlamak amacıyla uygulanan eşelmobil sisteminin süresi 1 Ekim 2026'da doluyor.

Eşelmobil uzatılmazsa ÖTV artacak

Mevcut uygulamada benzinin litresindeki ÖTV tutarı 4,43 TL olarak uygulanıyor. Yasal ÖTV tutarı ise 14,83 TL seviyesinde bulunuyor.

Eşelmobil sisteminin süresinin uzatılmaması halinde benzinde ÖTV'nin 10,40 TL artması bekleniyor. ÖTV'li tutar üzerinden yüzde 20 KDV de hesaplandığında, pompa fiyatına yansıyacak toplam artış yaklaşık 12,48 TL'ye ulaşabilecek.

Petrol fiyatlarında ek bir yükseliş yaşanmaması ve yeni bir vergi düzenlemesi yapılmaması halinde benzinin litre fiyatının tek seferde yaklaşık 12,48 TL artması söz konusu olabilecek. Bu durumda benzin fiyatının 95 TL seviyesine yaklaşması bekleniyor.

Motorinde de kademeli ÖTV artışı uygulanıyor

Motorin ise eşelmobil uygulamasının kapsamından çıkarılarak fiyat artışının daha kademeli gerçekleşmesini sağlayacak bir modele dahil edilmişti.

Bu kapsamda motorinde ÖTV artışı kademeli olarak uygulanıyor. Eylül ayında 3 TL olarak belirlenen artışın ardından ekim ayında 6 TL'lik ÖTV tutarına ulaşılması planlanıyor. Bu nedenle 1 Ekim itibarıyla motorinin litre fiyatına yaklaşık 3,60 TL'lik ek vergi yansıması bekleniyor.

Kasım ayında ise ÖTV tutarının 9 TL'lik artışla toplam 12 TL seviyesine çıkarılması öngörülüyor. Yeni bir düzenleme yapılmaması halinde motorinin litre fiyatının 1 Ekim'de 97 TL seviyesini aşması bekleniyor.

Akaryakıt fiyatlarındaki artışlar yalnızca sürücülerin yakıt maliyetlerini değil, taşımacılık başta olmak üzere sanayi ve tarım sektörlerindeki maliyetleri de etkiliyor. Bu nedenle akaryakıtta yaşanabilecek yeni fiyat artışlarının farklı mal ve hizmetlerin fiyatlarına da yansıması bekleniyor.

Enflasyonla mücadelenin sürdüğü bir dönemde, eşelmobil uygulamasının uzatılıp uzatılmayacağı piyasaların yakından takip ettiği başlıklardan biri haline geldi. Ekonomi yönetiminin, fiyat artışlarının tüketici üzerindeki etkisini sınırlamak amacıyla uygulamanın süresine ilişkin yeni bir karar alıp almayacağı önümüzdeki günlerde netleşecek.

Güncel akaryakıt fiyatları

Akaryakıt fiyatları il ve ilçelere, ayrıca akaryakıt istasyonlarına göre değişiklik gösterebiliyor. Verilen güncel fiyatlar şöyle:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 80,40 TL

Motorin: 93,50 TL

LPG: 34,99 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 80,30 TL

Motorin: 93,30 TL

LPG: 34,40 TL

Ankara

Benzin: 81,40 TL

Motorin: 94,60 TL

LPG: 35,09 TL

İzmir

Benzin: 81,70 TL

Motorin: 94,90 TL

LPG: 34,99 TL