Uzayın derinliklerinde, gezegenlerin "tutulma düzlemi" (ekliptik) olarak adlandırılan izdüşümsel rotaları üzerinde akılalmaz bir optik illüzyon gerçekleşiyor.

Dünyadan bakıldığında yan yana ve neredeyse çarpışacakmış gibi görünecek olan Venüs ve Jüpiter, yörünge dizilimleri sayesinde birbirlerine en yakın noktaya ulaştı. 8 ve 9 Haziran gecelerinde zirve yapan bu kozmik yakınlaşma, 10 Haziran’a kadar çıplak gözle büyüleyici bir şekilde izlenebilecek.

Gezegenlerin bu tarihi buluşması, gün batımından hemen sonra batı ufkunda (güney yarımkürede ise kuzeybatı ufkunda) muazzam bir parlaklıkla belirecek.

Tüm dünya genelinde gözlemcilerin, güneş battıktan sonraki ilk iki saat boyunca batı ufkuna kilitlenmeleri öneriliyor; çünkü bu parlak ikili, havanın kararmasının ardından yaklaşık 120 ila 150 dakika boyunca gökyüzünde asılı kalacak ve ardından ufuk çizgisinin altında kaybolacak.

Cebinizde teleskop yoksa "serçe parmağınızı" uzatın

Uzmanlar, bu muazzam yakınlığı hissedebilmeniz için evde uygulayabileceğiniz inanılmaz derecede basit ve eğlenceli bir siber ölçüm tüyosu paylaştı.

Gökyüzüne baktığınızda kolunuzu düz bir şekilde ileriye doğru uzatın ve serçe parmağınızı havaya kaldırın. Venüs ve Jüpiter arasındaki o dondurucu mesafe, tam olarak serçe parmağınızın genişliği (2 derece) kadar olacak.

Bu iki gök cismini gökyüzündeki diğer yıldızlarla karıştırmanız ise imkansız. Jüpiter –1,8 büyüklüğünde sarsıcı bir parlaklığa sahipken, Venüs –4 kadir büyüklüğüyle adeta Ay’dan sonra gökyüzünün en parlak siber feneri olarak parıldayacak. Eğer evinizde sıradan bir el dürbününüz varsa, her iki gezegeni de aynı görüş alanı içinde yan yana izleyebilirsiniz. Ancak büyük teleskop kullananlar, iki gezegeni muazzam boyutları nedeniyle aynı kadraja sığdıramayacaklar.

Gizli misafir Mercurius ve İkizler Takımyıldızı da sahne alıyor

Gökyüzündeki bu tarihi randevunun tek davetlileri Venüs ve Jüpiter değil. Bu harika ikilinin hemen altında, sinsi bir şekilde parıldayan Merkür de kendini gösterecek. Güneş’ten olan en büyük açısal uzaklığına (en büyük uzanım) 15 Haziran’da ulaşacak olan Merkür, alacakaranlıkta çıplak gözle net bir şekilde seçilebilecek.

Ayrıca gezegenlerin hemen yanı başında İkizler (Gemini) Takımyıldızı'nın ünlü ikiz yıldızları Pólux ve Cástor da bu kozmik partiye eşlik edecek. Büyük şehirlerdeki ağır ışık kirliliği takımyıldızın gövdesini gizlese de, bu iki parlak yıldız kentsel alanlarda bile çıplak gözle gururla ayırt edilebilecek.

Başak ve Aslan’a doğru göç

Gezegenlerin göksel hareketi haziran ayının son günlerinde de hız kesmeyecek. 23 ile 26 Haziran tarihleri arasında Jüpiter ve Merkür birbirine 4 dereceye kadar yaklaşırken, aşk gezegeni Venüs ise hızla Aslan (Leo) Takımyıldızına doğru siber bir göçe başlayacak.

Bu gece yaşanacak olan kavuşum, kuzey yarımkürede yaz mevsiminin ilerlemesiyle birlikte İkizler Takımyıldızı’nın gökyüzündeki görünürlüğünü kaybetmeden önceki son büyük şansı. Bir sonraki büyük randevu için gökyüzü 2028 yılına kadar derin bir sessizliğe gömülecek. Bu gece pencerelerinizi açın, ışıkları söndürün ve evrenin en görkemli ışık şovuna tanıklık edin.