Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı son verilere göre yurt genelinde hava sıcaklıkları aniden 3 ila 5 derece birden geriledi. Marmara Bölgesi ile birlikte Artvin, Kastamonu, Rize, Zonguldak, Düzce, Bartın ve Doğu Anadolu'daki birçok kent acil durum kapsamına alındı. Mega kent İstanbul'da sıcaklık 13 dereceye kadar inerken, Anadolu Yakası'nda gök gürültülü sağanak geçişleri ve saatte 70 kilometreyi bulan poyraz fırtınası hissedilen sıcaklığı gece saatlerinde sıfır çizgisine dayadı. Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte milyonlara saat tam 00.00'da muslukları açın çağrısı yapıldı.

BU GECE TAM 00.00'DA MUSLUKLARI AÇIN ÇAĞRISI

Tesisat mühendisleri ve su tesisatı ustalarından, fırtınanın vurduğu İstanbul ve riskli 16 ildeki vatandaşlara yönelik gece yarısı saatler tam 00.00'ı gösterdiğinde muslukları açın çağrısı geldi. Gece yarısı saatine işaret edilmesinin arkasında suyun fiziksel donma dinamiği yatıyor. Şiddetli rüzgârın vurduğu korumasız tesisatlarda hareketsiz bekleyen durgun su dakikalar içinde donarak genleşirken, hareket eden suyun donma eşiği çok daha yukarılara çıkıyor.

Gece yatmadan önce açık balkona, dış cepheye veya havalandırma boşluğuna en yakın noktada bulunan tek bir musluğun iplik kalınlığında, damlama ile ince akış arasında açık bırakılması tüm hattaki donma baskısını kırıyor. Uzmanlar, faturada neredeyse hiçbir fark yaratmayacak bu küçük önlemin, sabah parçalanan bir ana su sayacı veya daire içi boruların yol açacağı devasa masrafları tek bir hamlede önlediğini belirtiyor.

SAYAÇLARI AÇIKTA OLANLAR İÇİN ACİL ÖNLEMLER

Marmara'da hızı 70 kilometreye çıkan fırtınanın oluşturduğu soğuk hava akımı ve iç bölgelerde başlayan kar yağışı, özellikle açıkta duran su sayaçları ile balkonlardaki kombi borularını tehdit ediyor. Müstakil evlerde, yazlıklarda ya da apartman girişlerindeki sayaçların vakit kaybetmeden talaş, cam yünü, yalıtım süngeri veya kalın battaniye parçalarıyla sıkıca sarılması tavsiye ediliyor.

Olası bir donma olayında ise borulara asla pürmüz, ateş ya da kaynar su tutulmaması gerektiği vurgulanıyor. Ani şok ısının döküm saatleri ve donmuş plastik boruları saniyeler içinde patlatacağı belirtilirken; dondurucu hava dalgası etkisini kaybedene kadar gece yarısı bu adımı uygulamanın hem daire güvenliğini hem de alt komşuları su felaketinden koruyacağı hatırlatılıyor.