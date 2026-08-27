Gökyüzü meraklıları, 27-28 Ağustos gecesi dikkat çekici bir gökyüzü olayına tanıklık edecek. Ay, gerçekleşecek derin parçalı Ay tutulması sırasında Dünya’nın gölgesine girecek. Ay yüzeyinin yaklaşık yüzde 96’sı gölgede kalırken, tutulmanın en yoğun bölümünde Ay’ın kızıl ve bakır tonlarına bürünmesi bekleniyor.

Ay’ın yüzde 96’sı gölgede kalacak

Parçalı Ay tutulması, saat dilimine bağlı olarak 27 Ağustos gecesi ile 28 Ağustos sabahı arasında gerçekleşecek. NASA verilerine göre tutulmanın en yoğun anı 28 Ağustos saat 04.12 civarında yaşanacak.

Tutulmanın Ay’ın Dünya’nın karanlık tam gölge konisi olan umbra bölgesine girmesiyle belirginleşen parçalı evresi ise saat 06.12 civarında başlayacak. Tutulmanın tepe noktası 06.28’de gerçekleşecek.

Tutulma sırasında Ay’ın tamamı Dünya’nın tam gölgesine girmeyecek. Ancak Ay yüzeyinin yaklaşık yüzde 96’sı gölgede kalacak. En yoğun aşamada Ay’ın çapının yaklaşık yüzde 93’lük bölümü umbra içinde bulunacak.

Ay kızıl ve bakır tonlarına bürünecek

Ay tutulmasının en dikkat çekici özelliklerinden biri, gölgede kalan bölümün renginde meydana gelecek değişim olacak. Ay’ın büyük bölümünün kızıl, turuncu ve bakır tonlarında görünmesi bekleniyor.

Bu renk değişiminin nedeni, Güneş ışığının Dünya atmosferinden geçerken kırılması. Atmosferden süzülen ışığın bir bölümü Ay’a ulaşarak yüzeyini aydınlatıyor. Tam Ay tutulmalarında görülen ve “Kanlı Ay” olarak adlandırılan kızıl görünüm de aynı mekanizmayla ortaya çıkıyor.

Bu tutulmada Ay’ın küçük bir bölümü Dünya’nın tam gölgesinin dışında kalacağı için olay tam Ay tutulması değil, derin parçalı Ay tutulması olarak gerçekleşecek.

Tutulma 5 saatten fazla sürecek

Tutulmanın yarı gölge evresinin başlamasından sona ermesine kadar beş saatten fazla sürmesi bekleniyor. Bununla birlikte Ay’ın büyük bölümünün Dünya’nın tam gölgesine girdiği derin parçalı evre çok daha kısa sürecek.

Tutulma, Amerika kıtasının büyük bölümünden çeşitli aşamalarıyla izlenebilecek. Avrupa ve Afrika’nın bazı bölgelerinde ise Ay’ın doğuşu veya batışı sırasında tutulmanın yalnızca belirli evreleri görülebilecek.

İzlemek için özel gözlük gerekmiyor

Güneş tutulmalarının aksine, Ay tutulmasını izlemek için özel koruyucu gözlük kullanmaya gerek bulunmuyor. Tutulma çıplak gözle güvenli şekilde izlenebilecek.

Dürbün veya teleskop kullanılması ise Ay yüzeyindeki renk değişimlerinin ve gölge geçişinin daha ayrıntılı görülmesini sağlayabilir. Gözlem için gökyüzünün açık olması ve ufuk çizgisinin binalar ya da başka yapılar tarafından engellenmemesi en uygun koşulları oluşturacak.

2 tutulma yaklaşık iki hafta arayla gerçekleşiyor

Bu Ay tutulması, 12 Ağustos’ta gerçekleşen tam Güneş tutulmasından yaklaşık iki hafta sonra meydana geliyor. Söz konusu Güneş tutulması Grönland, İzlanda ve İspanya’nın bazı bölgelerinden izlenmişti.

Güneş ve Ay tutulmalarının kısa aralıklarla meydana gelmesi olağan bir durum. Bunun nedeni, tutulmaların Güneş, Dünya ve Ay’ın yörüngelerindeki belirli hizalanmalar sırasında gerçekleşmesi. Bu nedenle bir tutulma sezonunda Güneş ve Ay tutulmalarının yaklaşık iki hafta arayla meydana gelmesi mümkün oluyor.