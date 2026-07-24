Küresel petrol piyasalarındaki dalgalanmalar ve jeopolitik krizler, yurt içindeki akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Dün benzin fiyatlarına yansıyan 1,35 TL'lik zammın ardından, bu kez motorin grubu için yeni bir fiyat ayarlamasına gidildi. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, motorinin litre fiyatı bu gece yarısından itibaren 3,50 TL artacak.

ÖTV SIFIRLANMA NOKTASINDA

Piyasada art arda yaşanan yükselişler, akaryakıt ürünlerinden alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) miktarını da kritik seviyelere çekti. Son artışların ardından motorindeki ÖTV tutarı 1,27 TL seviyesine kadar geriledi. Önümüzdeki günlerde gerçekleşmesi öngörülen yeni zamlarla birlikte motorindeki ÖTV'nin tamamen sıfırlanacağı tahmin ediliyor.

KIZILDENİZ VE HÜRMÜZ'DE TEDARİK KRİZİ

Akaryakıt fiyatlarındaki küresel tırmanışın arkasında, Orta Doğu'daki askeri hareketlilik ve kilit enerji koridorlarında yaşanan aksamalar yer alıyor. ABD'nin İran'a yönelik müdahaleleri ve İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatması piyasaları hareketlendirdi. Buna ek olarak Yemen'deki Husilerin Babülmendep Boğazı'nda Suudi Arabistan'a karşı başlattığı deniz ablukası ile Rusya'nın dizel ihracatını durdurma kararı, Brent petrolün varil fiyatını yüzde 8'in üzerinde artırarak 102 dolar sınırına taşıdı.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Büyükşehirlerdeki güncel benzin, motorin ve otogaz litre fiyatları şu şekildedir: