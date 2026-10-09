Akaryakıt fiyatlarında bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere yeni bir düzenlemeye gidiliyor.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre; bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde motorinin litre fiyatına 6,39 TL zam, benzinin litre fiyatına ise 0,96 TL indirim yapılması kesinleşti.

Yapılacak 6 lira 39 kuruşluk zammın ardından motorinin litre fiyatı yeniden kritik eşiğe yaklaşırken, benzin kullanan sürücüler için ise 96 kuruşluk indirim pompaya yansıyacak.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Beklenen pompa fiyatı değişiklikleri öncesinde üç büyük şehirdeki benzin, motorin ve otogaz litre fiyatları şu şekildedir:

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 84.70 TL

Motorin litre fiyatı: 90.20 TL

LPG litre fiyatı: 41.20 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 84.50 TL

Motorin litre fiyatı: 90.00 TL

LPG litre fiyatı: 40.60 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 85.70 TL

Motorin litre fiyatı: 91.30 TL

LPG litre fiyatı: 41.29 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 85.90 TL

Motorin litre fiyatı: 91.50 TL

LPG litre fiyatı: 41.20 TL