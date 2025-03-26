Geçtiğimiz hafta yaşanan kur artışı, akaryakıt fiyatlarında peş peşe zamların yapılmasına neden oldu.
Salı günü benzinin litre fiyatında 1,51 TL artışa gidilirken, çarşamba itibarıyla motorine 1,42 TL zam yapıldı.
SIRADAKİ ZAM LPG'YE
Akaryakıt fiyatlarındaki değişimden etkilenen gruplardan biri de otogaz oldu. Gazeteci Olcay Aydilek'in haberine göre; gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde otogaz fiyatlarına 55 kuruş zam yapılacağı öğrenildi.
Güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde:
BENZİN
İstanbul (Anadolu): 46.57 TL/L
İstanbul (Avrupa): 46.72 TL/L
İzmir: 47.64 TL/L
Ankara: 47.27 TL/L
MOTORİN
İstanbul (Anadolu): 46.71 TL/L
İstanbul (Avrupa): 46.83 TL/L
İzmir: 47.92 TL/L
Ankara: 47.56 TL/L
LPG
İstanbul (Anadolu): 26.2
İstanbul (Avrupa): 26.2
İzmir: 26.22
Ankara: 26.16