Yeni yılda başlayan zam dalgasıyla birlikte akaryakıt fiyatlarında da peş peşe artışlar görülmüş, motorinin litre fiyatı Türkiye'nin bazı şehirlerinde Cumhuriyet tarihinde ilk kez 50 liranın üzerine çıkmıştı.
Petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmaların ardından sektör kaynakları, bu gece itibarıyla akaryakıt fiyatlarında yeni bir değişikliğe gidileceğini duyurdu.
MOTORİNE İNDİRİM GELİYOR
Geçtiğimiz hafta motorin fiyatlarında yapılan 1 lira 45 kuruşluk artışın ardından, bu gece itibarıyla 1,43 TL'lik indirim uygulanacağı öğrenildi.
Halihazırda İstanbul, Ankara ve İzmir'de motorin fiyatları şu şekilde:
İstanbul Avrupa: 48 TL (litre)
İstanbul Anadolu: 47,89 TL (litre)
İzmir: 49,05 TL (litre)
Ankara: 48,69 TL (litre)