Astroloji dünyası, gezegenlerin ve Ay düğümlerinin nadir görülen, son derece güçlü bir hizalanmasıyla sarsılıyor. Bu yeni kozmik evre, birçok burç için duygusal ve sosyal düzeyde radikal bir dönüşümün habercisi. Gökyüzü; eski sayfaları tamamen kapatmak, ikili ilişkileri masaya yatırmak ve ruhsal huzuru bulmak adına hepimizi zorlu ama şifalandırıcı bir sürece davet ediyor.

Bu dönemin ana teması; ilişkilerin, aşkın ve estetiğin gezegeni Venüs ile geçmişi simgeleyen Güney Ay Düğümü’nün Başak burcunda el ele vermesi. Bu güçlü kavuşum, aynı anda Balık burcunda yer alan ve geleceğe açılan kapıyı temsil eden Kuzey Ay Düğümü’ne doğrudan meydan okuyor (karşıt konumda yer alıyor). Astrologlar, bu transitin tam anlamıyla "karmik bir sınav" olduğunu ve en sert, en belirgin etkilerini Başak ve Balık üzerinde göstereceğini belirtiyor.

Başak sınanıyor, balık güven diyor

Astrolojide Güney Düğümü geçmişten gelen, bizi aşağı çeken konfor alanlarımızı ve eski alışkanlıklarımızı; Kuzey Düğümü ise ruhumuzun büyümesi için gitmesi gereken zorlu ama ödüllü yönü simgeler.

Başak burcu düzen, aşırı analiz, şüphe ve mükemmeliyetçilikle bilinir. Önümüzdeki günlerde birçok kişi hayatındaki her detayı saplantılı bir şekilde kontrol etme, partnerinde kusur arama veya ilişkileri sürekli sorgulama krizine girebilir. Ancak gökyüzünün mesajı nettir: Her şeyi mantıkla çözemezsiniz.

Kuzey Düğümü'nün bulunduğu Balık burcu ise tam tersine; akışa güvenmeyi, sezgileri dinlemeyi ve kontrol edemeyeceğimiz gerçekleri olgunlukla kabullenmeyi öğütler. Bu dönem, bitmek bilmeyen kontrol savaşlarını bırakıp, bizi içten içe tüketen durumlardan özgürleşme zamanıdır.

Yarım kalan hikayeler açılacak

Bu silsile, sosyal hayatımızda ve aşk defterlerimizde eski tozlu sayfaların açılmasına neden olacak. Önümüzdeki günlerde geçmişten tanıdık yüzlerin aniden hayatınıza girmesi, eski bir sevgiliden gelebilecek sürpriz mesajlar veya yarım kalmış eski hesaplaşmaların tetiklenmesi kaçınılmaz görünüyor.

Kimileri bu süreçte eski aşklarıyla köprüleri yeniden kurarken, kimileri ise omuzlarında uzun zamandır ağır bir yük gibi taşıdıkları toksik ilişkilere tek bir kalemde son verecek. Gökyüzü hepimize şu can alıcı soruları sorduracak:

"Sırf kabul görmek ve sevilmek için kendimi çok mu değiştirdim?"

"Kendi değerimi sürekli başkalarının onayına göre mi belirliyorum?"

Bu farkındalık dönemi, sevginin her ne pahasına olursa olsun kanıtlanması veya savaşarak kazanılması gereken bir ödül olmadığını, kendiliğinden akması gerektiğini sert bir şekilde öğretecek.

İş dünyasında da yaprak dökümü

Karmik temizlik sadece aşk hayatıyla sınırlı kalmayacak, iş ve finans dünyasını da vuracak. Girişimciler ve çalışanlar için anlamını, vizyonunu yitirmiş eski ortaklıkları ve iş birliklerini bitirmek bu dönemde çok daha kolay olacak.

Geçmişten kalan kronik mali krizleri çözmek, borç-alacak defterlerini kapatmak ve para konusundaki öncelikleri daha gerçekçi bir zemine oturtmak için mükemmel bir zaman dilimindeyiz.