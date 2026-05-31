CHP tarihinde dün bir ilk yaşandı... Seçilmiş genel başkan Özgür Özel CHP Ankara İl Başkanlığı'nda, mahkeme kararıyla yeniden koltuğa oturan eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ise genel merkezde partililerle bir araya geldi. İki ismin de mesajları ve törene katılım çok konuşuldu...

Cumhuriyet'in kurucu partisinde tartışmalar devam ederken Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk'ten dikkat çeken bir yazı geldi. "CHP'liler daha çok 'Eyvah... Eyvah' diyecek" başlıklı yazıda Öztürk, Özgür Özel ve yakın çalışma arkadaşlarının partiden ihraç edilebileceğini yazdı.

"Ortalık daha da karışacak" diyen Öztürk'ün yazısından ilgili kısım şöyle:

“ATILSIN” SESLERİ

Kılıçdaroğlu’nun en yakınında milletvekilleri Faik Öztrak, Mahir Polat, Mustafa Adıgüzel,Barış Bektaş, Hasan Öztürkmen, Ali Karaoba, İnan Akgün Alp ve Rahmi Aşkın Türeli var. Kılıçdaroğlu, bugün Merkez Yürütme Kurulu’nu (MYK) belirleyecek. Sonra “Hamlelere” başlayacağı anlatılıyor. İsimleri hırsızlık, yolsuzluk olaylarına karışan ya da hakkında söylenti çıkarılanlar, “Kripto FETÖ’cüler”, “Kriminal” olduğu değerlendirilen kişiler hemen Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilecek. O isimlerin partiden ihracı gündeme gelecek.

Partilerde “Kıvrak” isimler var. Döneme, olaya göre hareket eder, genel başkana yakın olmaya çalışırlar. Öyle olur ki artık, FETÖ’cü olmayanlar bile FETÖ’cü damgası yerse şaşırmamak gerekiyor. Özgür Özel ve yakın çalışma arkadaşlarının da disipline sevk edilip partiden ihracı gündeme gelir mi? Bu sorunun cevabı, “Niçin gelmesin. Mutlaka gelir” oldu. Yani, ortalık daha da karışacak.

AKP ELİYLE BÖLÜNÜYOR

Yakın dönemde CHP’nin kurultaya gitmesi beklenmiyor. Bu konuda Kılıçdaroğlu’nun net bir açıklaması da yok.Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da tercihini Özgür Özel’den yana tavır koydu.

Kamuoyu araştırmalarında birinci parti olan, iktidara yürüyen CHP’ye kendi içinden çelmeler atılırken, AKP’liler bu durumdan çok memnun... AKP’nin yıllardır CHP’ye yapamadığını şimdi CHP eliyle yapıldığını gördükçe seçimde partilerinin yine iktidara geleceğine inanıyorlar. Bu durum, AKP’lileri kenetliyor.

CHP’nin iktidar eliyle düşürüldüğü durumda, bundan sonra olacaklar için partililer daha çok “Eyvah... Eyvah” diyecek gibi gözüküyor.