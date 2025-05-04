Türkücü Nihat Doğan, hem özel hayatındaki çalkantılar hem de yaptığı açıklamalarla sık sık magazin gündeminde yer almaya devam ediyor. 2022 yılında İranlı hayranı Arzu Doğan (Arezoo Gharlar) ile evlenen Doğan, bu evlilikten bir erkek çocuk sahibi olmuştu. Ancak çiftin birlikteliği uzun sürmedi ve 2024 yılında boşanma kararı aldılar.

Boşanma süreci, Doğan'ın eşi tarafından aldatıldığı iddialarıyla daha da dikkat çekici hale geldi. Ünlü türkücü, o dönem yaptığı açıklamada, "Ben iyi bir eş olamadım. Belki iyi bir sevgili oldum ama iyi bir eş, iyi bir baba olamadım. Yaptım bir hata, ben evlilik adamı değilim," diyerek kamuoyuyla içten bir yüzleşmesini paylaşmıştı.

Ancak bu kez gündemdeki başlık estetik değişim. Nihat Doğan, kaşlarına ve yüzüne yaptırdığı estetik işlemle sosyal medyada adeta olay yarattı.

Instagram hesabından paylaştığı son karelerde kaş yapısındaki belirgin değişim, takipçilerini şaşkına çevirdi. Estetik müdahale sonrası ortaya çıkan yeni imajı, hem beğeni hem de eleştiri topladı. Doğan'ın son halini gören bazı sosyal medya kullanıcıları, "Bu Nihat Doğan mı gerçekten?","Estetik cerrahına helal olsun, adamı baştan yaratmış","Biraz fazla olmuş" yorumlarında bulundu.