Özellikle meyve, sebze ve günlük tüketilen bazı gıdalarda yanlış saklama koşulları, ürünlerin daha uzun süre dayanmasını sağlamak yerine lezzet, doku ve aromasının değişmesine yol açabiliyor. Düşük sıcaklık bazı ürünlerin olgunlaşma sürecini yavaşlatırken, bazılarında ise yapısal değişikliklere neden olabiliyor. Bu nedenle her gıdayı buzdolabına kaldırmak doğru bir yöntem olarak görülmüyor. İşte buzdolabına konulmaması gereken o yiyecekler...