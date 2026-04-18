Dünyanın en sert iklim koşullarına sahip bölgelerinden biri olan Antarktika, sıra dışı bir doğa olayına ev sahipliği yapıyor. Wright Vadisi’nde bulunan Don Juan Pond, aşırı tuzluluğu sayesinde -50°C gibi dondurucu sıcaklıklarda bile sıvı kalmayı başarıyor. Bu özelliğiyle gezegenin en ilginç su kütlelerinden biri olarak öne çıkıyor.

TUZ ORANI REKOR SEVİYEDE

Don Juan Pond’u benzersiz kılan en önemli özellik, suyun içindeki tuz oranı. Yaklaşık %44 seviyesindeki tuzluluk oranı, onu deniz suyundan yaklaşık 12 kat daha tuzlu hale getiriyor. Bu yoğunluk, suyun donma noktasını aşırı derecede düşürerek gölün buz tutmasını engelliyor.

SIRRI KALSİYUM KLORÜRDE GİZLİ

1961 yılında Teğmen Don Roe ve Teğmen John Hickey tarafından keşfedilen göl, ortalama sadece 30 santimetre derinliğe sahip. Ancak küçük boyutuna rağmen bilimsel değeri oldukça büyük. Göl suyundaki yüksek kalsiyum klorür konsantrasyonu, donmayı engelleyen temel faktör olarak gösteriliyor. Bu kimyasal yapı, doğanın fizik kurallarını zorlayan bir denge oluşturuyor.

DOĞAL LABORATUVAR İŞLEVİ GÖRÜYOR

Don Juan Pond’un bulunduğu Wright Vadisi, McMurdo Kuru Vadileri içinde yer alıyor ve Dünya üzerindeki en “Mars benzeri” alanlardan biri olarak kabul ediliyor. Bu nedenle NASA başta olmak üzere birçok bilim kurumu, gölü Mars’taki olası sıvı su kaynaklarını anlamak için inceliyor. Araştırmalar, Kızıl Gezegen’de benzer tuzlu su oluşumlarının var olabileceğine dair önemli ipuçları sunuyor.

EKSTREM KOŞULLARDA YAŞAM İZLERİ

Gölün en dikkat çekici yönlerinden biri de aşırı tuzluluk ve yüksek arsenik seviyesine rağmen mikrobiyal yaşam barındırması. Bu durum, astrobiyoloji alanında büyük bir ilgi uyandırıyor. Bilim insanları, bu ekstrem ortamlarda hayatta kalabilen mikroorganizmaları inceleyerek, Dünya dışı yaşam ihtimali hakkında yeni veriler elde etmeyi hedefliyor.

BİLİM İÇİN KRİTİK BİR NOKTA

Don Juan Pond, yüzey alanı ve derinliği bakımından küçük olsa da, sunduğu bilimsel verilerle büyük bir öneme sahip. Hem Dünya’daki ekstrem yaşam koşullarını anlamak hem de Mars gibi gezegenlerde yaşam ihtimalini araştırmak için eşsiz bir doğal laboratuvar olmaya devam ediyor.