Yaklaşık 700 metre uzunluğunda ve 250 metre genişliğindeki gölün en dikkat çekici özelliği, son derece yüksek mineral içeriğine sahip olması. İlkbahar ve yaz aylarında suyun büyük bölümü buharlaşınca magnezyum sülfat, kalsiyum, sodyum sülfat ve diğer mineraller yüzeye çıkarak sert bir tabaka oluşturuyor. Geriye kalan sığ su birikintileri ise içerdiği mineral oranı ve alg yoğunluğuna bağlı olarak mavi, yeşil, sarı ve beyaz tonlarında görünüyor.

DIŞARIYA AKIŞI YOK

Spotted Lake, dışarıya su çıkışı bulunmayan kapalı bir göl. Bu nedenle göle ulaşan yağmur ve yamaçlardan gelen sular, ancak buharlaşma yoluyla sistemden ayrılıyor. Her yıl tekrarlanan bu süreç, göl tabanındaki minerallerin giderek yoğunlaşmasına ve yaz aylarında görülen benekli görünümün ortaya çıkmasına neden oluyor.

YÜZYILLARDIR KUTSAL KABUL EDİLİYOR

Yerli Syilx (Okanagan) halkı tarafından Khiluk adıyla bilinen göl, yüzyıllardır kutsal bir alan olarak görülüyor. Geleneksel inanışa göre göldeki her bir dairesel havuzun farklı iyileştirici özelliklere sahip olduğuna inanılıyor. Bölge bugün de koruma altında bulunuyor ve ziyaretçilerin göle doğrudan girmesine izin verilmiyor. Göl, yalnızca belirlenen seyir noktalarından izlenebiliyor.