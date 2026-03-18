Sosyal medyada dolaşıma giren görüntülerin Ben Gurion Havalimanı’na yönelik bir saldırıyı gösterdiği öne sürülürken, İran ABD’ye ait yakıt ikmal uçaklarının İHA’larla hedef alındığını açıkladı.

Sosyal medya platformlarında paylaşılan bazı görüntüler, İsrail’de bulunan Ben Gurion Havalimanı’nın vurulduğu iddiasıyla gündeme geldi. Kısa sürede geniş kitlelere yayılan görüntülerin doğruluğuna ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan İran tarafından yapılan açıklamada, ABD’ye ait yakıt ikmal uçaklarının insansız hava araçlarıyla hedef alındığı bildirildi. Bölgedeki gelişmelerin ardından yaşanan bilgi akışı ve paylaşılan görüntüler, kamuoyunda tartışmalara neden oldu.

SALDIRILAR ÖNCESİ ASKERİ ÜSSÜ DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞTÜ

Normalde sivil bir havacılık terminali olan Ben Guiron havalimanı İran'a karşı 28 Şubat'ta başlatılan saldırılardan önce kısmen bir askeri üsse dönüştürüldü.

Havalimanına 20'den fazla KC-135 tipi yakıt ikmal uçağı park edilmişti. Bu uçaklar İran'a yapılan saldırılarda belirleyeci rol oynadı.

Bir KC-135 uçağının tanesi 79 milyon dolara denk geliyor. İran saldırıları sebebiyle kaç uçağın hasar gördüğü bilinmiyor, ancak görüntüler doğruysa bazı uçaklarda yakıt depoları infilak etti.