ABD'nin Orta Doğu'daki en üst düzey komutanı Amiral Brad Cooper, bölgede görev yapan Amerikan askerlerini cep telefonlarıyla çekilip internette paylaşılan videoların İran'ın ABD üslerini hedef almasına yardımcı olabileceği konusunda uyardı.

Kaynaklar, konuşlandırılan bazı personele yakın zamanda telefonlarını teslim etmelerinin emredilebileceğini bildirdi.

Bölgedeki binlerce ABD askeri için olası bir cep telefonu kısıtlamasının, aileleriyle iletişim kurmalarını zorlaştırarak çatışma sürecine yeni bir boyut kazandıracağı ifade ediliyor.

CENTCOM KOMUTANI UYARDI

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper, 28 Temmuz tarihli mektubunda, İran'ın düzenlediği saldırıların başarısını veya başarısızlığını haberlerden ya da askerlerin cep telefonu görüntülerinden neredeyse eş zamanlı takip ettiğini kaydetti.

Açık kaynak istihbaratının bedelinin Amerikan hizmet mensuplarının ve hedef alınan Körfez ülkelerindeki sivillerin hayatıyla ödenebileceğini vurgulayan Cooper, personeli operasyonel güvenliğe odaklanmaya çağırdı.

Cooper, elektronik karıştırmalar nedeniyle İran'ın normal şartlarda saldırılarının hedefini vurup vurmadığını anlamakta zorlandığını, ancak yayınlanan detaylı görüntülerin İran'ın Savaş Hasar Tespiti (BDA) analizini ücretsiz şekilde yapmasını sağladığını belirtti.

TELEFONLAR TOPLATILACAK

Mektubunda Temmuz ayında yayımlanan bir videoya değinen Cooper, 17 Temmuz'da Ürdün'deki Muwaffaq Salti Hava Üssü'ne düzenlenen ölümcül saldırı sırasında bir askerin Meta akıllı gözlüğüyle kaydettiği sığınak tahliye görüntülerinin Instagram'da paylaşıldığını aktardı.

Bu tür detaylı açıklamaların İran'ın ikinci ve daha yıkıcı bir saldırı dalgası başlatmasına zemin hazırlayabileceği uyarısı yapıldı.

İran saldırılarının sıkça hedefi olan Ürdün'de bazı askerlere önümüzdeki günlerde telefonlarına el konulacağının bildirildiği aktarılırken, CENTCOM Sözcüsü Yüzbaşı Timothy Hawkins ise mesajın operasyonel güvenliğin önemine dair genel bir hatırlatma olduğunu açıkladı.

Telefonların toplanma ihtimali ise haberleri endişeyle takip eden asker aileleri arasında huzursuzluk yarattı.