Rettendon köyü yakınlarındaki sanayi mahallesindeki gübre deposunda başlayan ve cumartesi gününe kadar devam eden yangın, tüm bölgeyi sarsan bir patlamaya yol açtı.

Patlamanın ardından bölgede olağanüstü hal ilan edilirken, yangına müdahale etmek üzere 100’den fazla itfaiyeci bölgeye sevk edildi.

Alevlerin etkili olduğu tarım arazisindeki çok sayıda bina ve araç yangın nedeniyle tamamen tahrip oldu. Bölge sakinleri patlamadan sonra acilen tahliye edildi.

TAHLİYELER DEVAM EDİYOR

Essex İtfaiye ve Kurtarma Servisi’nden Dave Bond, müdahale sırasında ünite içindeki gübrenin patladığını, ancak olay yerindeki herkesin emniyette olduğunu açıkladı.

Bond, halk için genel bir risk bulunmadığını vurgulayarak tedbir amacıyla bölge sakinlerinin tahliye edildiğini belirtti.

Yoğun duman nedeniyle çevre sakinlerine pencerelerini kapalı tutmaları uyarısında bulunulurken, yangının kontrol altına alınmasının ardından sahadaki personel sayısı yaklaşık 50 itfaiyeci ve uzman görevliye düşürüldü.

SANAYİ MAHALLESİ YERLE BİR OLDU

Olay yerinde ayrıca Doğu İngiltere Ambulans Servisi’nin tehlikeli alan ambulanslar ve polis birimleri de hazır bulundu.

Yangın ve patlama, sanayi bölgesinde yer alan işletmelerde ciddi yıkıma yol açtı. Sanayi bölgesinde işletme sahibi Sam Dimond, iş yerinin tamamen yok olduğunu ve çalışanların dönebilecekleri bir tesisin kalmadığını ifade etti.

İtfaiye yetkilileri, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla detaylı bir inceleme başlatıldığını bildirdi.

BÖLGEDE DEPREM ETKİSİ YARATTI

Cuma öğleden sonra gerçekleşen patlamanın şiddeti çevre yerleşim yerlerinde büyük paniğe neden oldu.

Görgü tanıkları, gökyüzüne yükselen dev bir alev topu ile mantar bulutu gördüklerini bildirdi. Patlama alanından yaklaşık 25 kilometreuzaktaki Ashingdon sakinlerinden Adrian Walker, sarsıntı nedeniyle binaların ve camların titrediğini söyledi.

40 kilometre Matthew Fergusson ve Bicknacre'dan Steven Whan, patlama sesinin bir bomba gürültüsünü veya jetlerin oluşturduğu sonik patlamayı andırdığını dile getirdi.