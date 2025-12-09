Beşar Esad'ın düşmesi ve yeni Suriye hükümetinin gelmesi, Suriyeliler başta olmak üzere birçok kişi tarafından dünya çapında kutlandı. Ancak Berlin'deki kutlamalar, Avrupa'da dikkatleri üzerine topladı.

Alman basınına göre 2 binden fazla Suriye'li Berlin'de Alexanderplatz'da toplanarak bayraklar salladı, kutlama yaptı. Grup, daha sonra Zafer Anıtı'na kadar yürüdü.

Suriyeliler, “Kurtuluşun Sevinci” yazılı pankartlar taşıdı. Essen'de 10 binden fazla Suriyeli yürüyüşlere katıldı.

Ancak bu yürüyüş, Almanya'da rahatsızlık yarattı. Yerel basına göre Berlin’deki Noel pazarı, "binlerce Suriyelinin yürüyüşü nedeniyle" aksadı.

Bunun üzerine Alman sağcı siyasetçiler isyan etti. AfD mitingleri eleştirerek kutlamaların Şam’da yapılması gerektiğini savundu.