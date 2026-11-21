Kuzey Kore, komşularında endişeye yol açan ve uluslararası kınamalara neden olan silah programını genişletmeye devam ettiğinin son göstergesi olarak ana nükleer kompleksindeki uranyum zenginleştirme tesisini büyüttü.

The Wall Street Journal gazetesinin analizine göre, 6 Kasım tarihinde çekilen uydu görüntüleri Yongbyon nükleer kompleksindeki ana zenginleştirme salonuna bitişik yeni bir ek yapının inşa edildiğini gösterdi.

Nükleer ve füze programları konusunda uzmanlaşan Dış Politika Araştırma Enstitüsü araştırmacısı ve Yongbyon'daki inşaatı ilk tespit eden isim olan Sam Lair, ek binanın amacının henüz net olmadığını belirtti.

Lair, söz konusu yapının daha fazla idari alan sağlayabileceğini, yeni kontrol ekipmanlarına ev sahipliği yapabileceğini veya mevcut santrifüjlerin modernizasyonunu destekleyebileceğini ifade etti.

Lair, ek binanın alternatif olarak yeni santrifüjlere de ev sahipliği yapabileceğini aktardı. Bu ihtimalin gerçekleşmesi durumunda yapının büyüklüğü, yeni santrifüjlerin yılda 35 kilogramdan fazla yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyum üretebileceğine işaret ediyor.

Hükümetlerin uluslararası silah kontrol anlaşmalarını uygulamasına ve doğrulamasına yardımcı olan Londra merkezli kar amacı gütmeyen kuruluş Vertic'in tahminlerine göre Kuzey Kore, halihazırda yıllık 375 kilograma kadar üretim yapabilme kapasitesine sahip bulunuyor.

KUZEY KORE'DEN NÜKLEER İNŞAAT

Birleşmiş Milletler'in nükleer denetim kurumu olan Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (IAEA) Genel Direktörü Rafael Grossi, bu hafta yaptığı açıklamada ek binanın Eylül ayı ortasından bu yana yapım aşamasında olduğunu ve Ekim ayı sonu itibarıyla "dış cephe olarak tamamlandığını" bildirdi.

Söz konusu yeni kanat, The Wall Street Journal'ın Haziran ayındaki haberinde yer alan ve Vertic'in Kuzey Kore'nin yıllık üretim kapasitesini o dönem yüzde 75'lik bir artışla 160 kilogram artırabileceğini tahmin ettiği Yongbyon'daki büyük yeni zenginleştirme tesisinin inşasını takip ediyor.

Kim, geçen bahar aylarında söz konusu tesisi denetlemiş, santrifüj sıralarının önünde poz vermiş ve bilim insanlarına silah sınıfı materyal üretimini artırma çağrısında bulunmuştu.

Grossi açıklamasında, bahsi geçen ayrı tesisin, orijinal tesisteki yeni inşaatın ve hem Yongbyon'da hem de başkentin hemen dışındaki bir başka komplekste devam eden zenginleştirme çalışmalarının tümünün "ciddi bir endişe kaynağı" olduğunu söyledi.

Grossi ayrıca, Yongbyon'daki beş megavatlık plütonyum üretim reaktörünün de muhtemelen aktif kalmaya devam ettiğini ve bunun Pyongyang'ın atom bombaları için her iki tür yakıtı da üretmeyi sürdürdüğünün bir işareti olduğunu dile getirdi.

NÜKLEER CEPHANELİK BÜYÜYOR

Büyüyen nükleer cephaneliği, 42 yaşındaki Kuzey Kore lideri Kim'in çabalarıyla hızla büyümeye başladı.

Başkan Trump, bu hafta Asya'ya gerçekleştirdiği tur sırasında Kim ile bir görüşme olasılığını gündeme getirse de böyle bir zirve gerçekleşmedi.

Öte yandan Trump, Çin lideri Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Perşembe günü yaptıkları açıklamada nükleer risklerin azaltılması ve nükleer silahların yayılmasının önlenmesi konularında diyalog başlatma konusunda anlaştıklarını duyurdu.

Yapılan açıklamada somut bir sonraki adıma yer verilmezken Kuzey Kore'den de bahsedilmedi.