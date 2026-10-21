Fransa genelinde yaşanan yağma olayları sırasında Paris, Marsilya ve Bordeaux başta olmak üzere pek çok kentte yer alan lüks mağazalardan tahmini 4,25 milyon euro değerinde ürünün yağmalandı.

Şimdiyse bu ürünler, yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Tanesi yüz binlerce doları bulabilen bazı ürünler internet üzerinden ucuza satılırken, iddiaya göre bazıları sokaklarda kaçak olarak satılır oldu.

Olayların ardından, çalındığından şüphelenilen tasarım çantalar, parfümler ve kozmetik ürünlerinin kara borsaya yönelmesi endişe yarattı.

İddiaya göre sahici ürünler, çeyrek fiyatına sokak köşelerinden alınabilir hale geldi.

LÜKS MARKALAR KARA BORSAYA DÜŞTÜ

Sosyal medyada dolaşıma giren doğrulanmamış görüntülerde, yağmacıların lüks mağazalardan alındığı düşünülen pahalı saatleri ve tasarım eşyaları sergilediği görüldü.

İddialara göre olaylar sırasında ele geçirilen parfüm, el çantası ve kozmetik ürünleri sokaklarda satılmaya başlandı; hatta bazı satıcıların ürünleri yüzde 90 daha düşük fiyatlarla sundu.

Yağma şüphesi çevrim içi ikinci el platformlarına da sıçradı. BBC'nin aktardığı bilgilere göre, popüler ikinci el platformu Vinted üzerinde Louis Vuitton, Celine ve Hermès gibi markalara ait şüpheli ilanların sayısında hafta sonundaki olayların ardından belirgin bir artış yaşandı.

Vinted yetkilileri, yağmayla bağlantılı olduğu değerlendirilen bu ilanları tespit etmek ve siteden kaldırmak üzere derhal harekete geçtiklerini duyurdu.

MİLYONLARCA EURO HASAR

Hafta sonu boyunca maskeli grupların Louis Vuitton, Hermès, Dior ve Rolex gibi lüks perakende noktalarını hedef aldığı aktarılırken, Ticaret ve Sanayi Odaları (CCI) Başkanı yaşanan şiddet olaylarından 2 binden fazla işletmenin doğrudan etkilendiğini bildirdi.

Bildirilen kayıplar arasında Marsilya'daki bir Rolex mağazasından yaklaşık 3 milyon euro, Bordeaux'daki bir Louis Vuitton mağazasından ise 1,25 milyon euro tutarındaki ürünün bulunduğu belirtildi.

Yalnızca lüks satış mağazaları değil, çok sayıda süpermarket, giyim perakendecisi ve eczane de saldırıların hedefi oldu.

Olaylar sırasında çok sayıda araç ateşe verildi, hükümet binaları tahrip edildi; aralarında Lyon ve Marsilya'daki belediye binaları ile Limoges'daki tarihi belediye binasının da bulunduğu kamu binaları zarar gördü.

İlk olarak öğrencilerin kalabalık sınıflar, öğretmen açığı ve yetersiz kaynaklar gerekçesiyle eğitim sistemine yönelik başlattığı protestoların, zamanla hayat şartları ve enflasyona duyulan öfkeyi yansıtan daha geniş bir harekete dönüştü.

Yağmacıların mağaza vitrinlerine "Zenginleri vergilendirin" şeklinde sloganlar yazdığı görüldü.

Buna karşılık Fransa'daki 12 şehirde süresiz sokağa çıkma yasağı getirildi. İtalya'da ise 500 asker protestoculara karşı görevlendirildi.